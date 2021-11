Margarita Stolbizer propuso crear una ley para regular las viviendas de los ricos

La diputada electa de Juntos, Margarita Stolbizer, habló el miércoles 24 de noviembre sobre las principales problemas de la Argentina y mencionó la falta de hogares. En ese sentido, opinó que es necesario avanzar con una ley para regular las viviendas de los ricos.

En diálogo con TV Pública, y al referirse a la falta de viviendas y al déficit habitacional que afecta a 3,5 millones de hogares, sostuvo: “Yendo al tema de la vivienda, hay que tener una mirada muy integral. Nosotros hemos presentado Ley de Vivienda Integral".

Bajo la misma línea, agregó que dicho proyecto "tiene destinado un capítulo a la vivienda social", a la vez que remarcó: "Pero también hay que regular la vivienda para los ricos y de la infraestructura”. Sus palabras fueron criticadas enormemente en redes sociales.

La diputada electa de Juntos en provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer.

"Lo que no se puede no considerar en esto es la cantidad de gente que vive en condiciones infrahumanas no porque no tenga el techo ni el suelo, sino porque no tiene cloacas, agua potable. Porque va a su casa y se inunda", agregó a continuación.

Cambiando levemente el foco de la discusión, la diputada electa por la provincia de Buenos Aires se pronunció sobre los alquileres: "Proponemos que el que no pueda acceder a una garantía, pueda obtener a la figura del Estado como garante".

Las últimas declaraciones de Stolbizer se dieron en el marco de críticas emitidas por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con respecto a la Ley de Alquileres. Sobre la misma, consideró que fue un "fracaso" y llamó a discutir un nuevo proyecto.

Sergio Massa aseguró que la Ley de Alquileres "fracasó" y llamó a discutir un nuevo proyecto

"En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía brindar todo tipo de garantías a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta", reseñó Massa,

Retomando el tópico de creación de viviendas, Stolbizer consideró que "debe ser un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Aun así, debemos pensar en cómo hacemos para tener un Estado que pueda ser eficaz en términos de resultados".

En los últimos tramos de la entrevista, insistió una vez más: "Cuando vos marcas la cantidad de gente que tiene problemas con su vivienda, no es solo aquel que no tiene vivienda. Hay que ponerse en el lugar de quien vive en condiciones de hacinamiento".

