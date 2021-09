"Cuando la gente quiere cambiar, cambia, si creen que con un par de zapatillas o una heladera van a comprar su dignidad, no solo la subestiman sino que no la conocen", dijo este sábado la candidata a diputada por la Ciudad María Eugenia Vidal, considerando que luego de la dura derrota sufrida en las PASO, en el oficialismo "siguen sin hacerse cargo de los problemas, siguen los parches y manotazos de ahogados, no entienden que con plata no van a resolver los problemas, el gobierno no escuchó nada, le pidieron en las urnas un cambio de rumbo y lo que hizo fue volver a lo peor de su pasado".

En diálogo con Sábado Tempranísimo, el ciclo de Marcelo Bonelli en Radio Mitre, Vidal consideró que "el Gobierno sigue sin entender lo grave que pasó el último año y medio, cómo se metieron en nuestras casas, cómo impidieron que muchos argentinos no pudieran trabajar, como afectaron a todos y siguen con las improvisaciones que nos pueden poner en riesgo, porque pasamos de tener que hacer filas distanciados para votar, y a la semana abrimos los boliches, podemos ir a ver fútbol y nos podemos sacar los barbijos, todo eso la sensación que da es de improvisación y hasta miedo de en que manos estamos".

"Alberto Fernández es presidente porque Cristina Kirchner lo decidió. Y Axel Kicillof es gobernador porque Cristina lo decidió. Así que ahora ella no puede desentenderse de lo que hace el Gobierno. El Frente de Todos está constituido por Cristina, por Axel, por Alberto, por Sergio Massa y por Máximo Kirchner, y todos son responsables de este año y medio de gobierno, son responsables de una coalición política que no tenía plan para sacar la Argentina adelante, y tampoco lo tuvo durante la pandemia, haciendo la cuarentena más larga del mundo, vacunándose primeros, haciendo fiestas en Olivos... Eso fue lo que pasó", agregó la candidata porteña.

Resquemores radicales por el intento del PRO de "acaparar el triunfo"

"Lo que muestra que el Gobierno no escuchó nada es que le pidieron en las urnas un cambio de rumbo y el Gobierno lo que hizo fue volver a lo peor de su pasado", señaló Vidal, indicando que "pusieron un jefe de gabinete que fue acusado de ocultar estadísticas de mortalidad infantil, pusieron un ministro de Seguridad que dijo que la inseguridad era una sensación y que teníamos menos pobres que Alemania, pusieron un canciller sin ninguna experiencia en política internacional, esa fue la respuesta del Gobierno al pedido de cambio de rumbo de los argentinos".

"Los mismos que militaban las escuelas cerradas y le decían asesino al gobierno de la Ciudad por abrir las escuelas en febrero son los que ahora abren las escuelas compulsivamente y hasta los sábados", apuntó la ex gobernadora bonaerense, estos cambios de un día para el otro reflejan que no hay convicción ni planes, no hay rumbo".

Finalmente, cuando le preguntaron sobre Ricardo López Murphy en la lista de Juntos por el Cambio, Vidal indicó que "para mí es un enorme honor que Ricardo (López Murphy) integre nuestra lista", destacando que Vidal, señalando en sus elogios al candidato radical que "es un hombre que ha demostrado en los hechos y en su vida que vive como dice y dice lo que vive, algo que en política es difícil de encontrar".

HB