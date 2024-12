Flor Vigna, "Maravilla" Martínez y Momo brillaron en una noche épica de Párense de Manos

Con un estadio Vélez Sarsfield colmado y más de 650.000 espectadores conectados vía streaming, Párense de Manos 2 se consolidó este jueves como un verdadero espectáculo. Entre boxeo, música y emociones al límite, el evento organizado por Luquitas Rodríguez se transformó en una cita ineludible para los fanáticos del entretenimiento.

La velada, que comenzó a las 18 y se extendió hasta pasada la medianoche, reunió a las figuras más destacadas de las redes sociales, el deporte y el streaming. Desde Flor Vigna hasta “Maravilla” Martínez, los combates desataron gritos y ovaciones.

En la primera pelea de la tarde, el ex Casi Ángeles Yeyito de Gregorio le ganó por puntos a Zeko, un reconocido streamer de videojuegos. Luego, el exfutbolista Claudio “Turco” García se destacó al noquear a Fabián “El Ruso” Kruszyn, el padre del influencer Brunenger.

El tremendo nocaut del Turco García en Parense de Manos

En una pelea internacional, Flor Vigna venció por puntos a la colombiana Manuela, mostrando su preparación y carácter. En un combate sin ganador definido, Nazareno Casero enfrentó al actor español Jaime Llorente, dejando un espectáculo para el recuerdo.

El streamer y jugador profesional de Counter Strike Luken venció por puntos a Will, mientras que Rober Galati tuvo su revancha al superar a Emilio González Moreira, creador de “Tiempo de Videojuegos”. En otro duelo, Federikita derrotó con contundencia a la influencer Marti Benza, representando al norte argentino con gran orgullo.

El creador de contenido Tomás Mazza brilló al noquear a Robleis en el primer round, mientras que el ex campeón mundial Sergio “Maravilla” Martínez cerró su combate con una victoria frente al ex arquero de Boca, Pablo Migliore, en una pelea sin cascos y a cuatro rounds.

La pelea final entre el streamer argentino Momo y el mexicano Mike Maquina del Mal coronó la noche, con Momo llevándose el triunfo por puntos.

Qué le pasó a Homer el Mero Mero durante su show en Párense de Mano

Sin embargo, el evento también tuvo un momento de tensión: durante su show musical, el cantante Homer el Mero Mero dejó de cantar repentinamente y fue asistido por personal médico tras una descompensación.

El cantante de música urbana venía realizando su presentación, cuando de golpe dejó de cantar, se apoyó sobre las cuerdas del cuadrilátero y permaneció con el micrófono en mano y mirando al público durante varios minutos, con la base de fondo. El público comenzó a silbar, como reprobando la actuación del músico, hasta que los organizadores intervinieron para que continuara la velada.

Testigos que vieron la presentación en el estadio de Vélez luego difundieron imágenes y videos que dan cuenta que el cantante se descompensó, y hasta incluso tuvo que ser asistido por personal del SAME.

"Quiero decirles a todos que Homer estaba pasando una semana muy mala. Muchos problemas personales con su familia. Y lo invitamos a cantar dos temas, para despejarse y que disfrute. No saben lo feliz que estaba cuando le dije. De verdad me habló todo el día agradeciéndome. Me llamó ilusionado y feliz, me agradeció por la oportunidad. Y los problemas y la presión, y obviamente una adicción con la que está luchando, no lo dejaron disfrutar como se merecía. Pido apoyo y respeto para Homer. Es un tipazo", escribió Coscu un rato más tarde.

LT