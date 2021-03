Maxi Galarza: "Ustedes no tienen idea de lo que es vivir acá en Formosa"

Mientras en su paso por Mendoza el presidente Alberto Fernández estar "preocupado por la violencia institucional que vimos en Formosa", este domingo 7 de marzo el periodista Maximiliano Galarza, de 35 años, contó en Radio Mitre el calvario que viven en la provincia de Gildo Insfrán "quienes pretenden vivir en libertad".

La entrevista con el joven periodista de Radio Fantasía fue en Aire de Noticias, el ciclo que conducen Sandra Borghi y Franco Mercuriali, y el testimonio de Galarza resume cuadros tristes de mostrar en democracia. "Ustedes no tienen idea de lo que es vivir en Formosa", señaló Galarza, "no podés opinar distinto, te persiguen, te vigilan, te detienen...", indicó Galarza.

"En la radio le abrimos el micrófono a cualquier persona, con las quejas de la gente, siempre nos persiguieron, con mi viejo nos dedicamos también a la venta de autos, nos quemaron 14 autos, a mi viejo lo detuvieron mil veces por tonterías, el miedo es real, porque tenés el 80 por ciento de la gente que trabaja en el Estado, entonces todo el mundo tiene miedo que se tome represalias con su trabajo porque ya ha pasado. En muchos ministerios cuando se hacen marchas la gente está obligada a ir y le toman asistencia o si no los echan...", agregó sobre el complejo día a día que vive en la provincia norteña.

"Yo siento orgullo", señaló cuando le preguntaron por lo ocurrido con la gente que se rebeló contra la decisión del gobierno de Insfrán de volver la provincia a Fase 1, y sobre los incidentes precisó que "no agredí a nadie, estaba parado ahí y viene un policía y me salta de costado a la pierna, quiso romperme la pierna con esos borceguies, me caigo y cuando me ven con el brazo lleno de sangre uno grita 'este le pegó a policías' y me empiezan todos a pegar en el piso, me pegan con los bastones y patadas en la cabeza. Estaba en el piso y les decía por qué me siguen pegando, pero me impresionaba la cara de los policías, estaban transformados, gozaban lo que estaban haciendo...", indicó Galarza.

"Acá la gente salió a la calle porque no aguanta más", dijo el periodista Maxi Galarza en Radio Mitre.

"Los policías parecían trastornados, si ahí hubieran tenido balas de plomo seguro nos mataban, porque estaban trastornados", agregó Galarza, "no les importaba nada, le pegaban a chicos, a mujeres, gente grande, a todos...". El periodista señaló que "todavía tengo mareos de los palazos que me pegaron, tengo que hacerme una tomografía porque me mareo".

Sobre Jorge González, el ministro de Gobierno de Insfrán, que luego de los graves incidentes salió a justificar el accionar policial, Galarza consideró sus declaraciones como "una locura" y recordó que suele polemizar en Formosa con "gente joven que apoya a Insfrán y cuando le decís ´vos que otra forma de gobierno conocés´no te saben contestar, porque toda su vida ha estado Insfrán en el poder".

"A mi me impresionó que se ve que en algún momento alguien dio carta blanca de que salieran a reprimir, porque salieron en grupos a cazar a la gente, era una cacería...", indicó el periodista de Radio Frantasía, recordando que el viernes "la gente perdió el miedo, lo que pasó es histórico, yo no lo había visto nunca, y ahora vez los negocios, está todo abierto, los chicos salen a la noche, la gente perdió el miedo".

Sobre su detención Galarza recordó que "un policia de investigaciones que estaba de civil había cruzado un Corolla nuevo en la calle como si se hubiera roto el auto para detener el tránsito que iba hacia la Casa de Gobierno, ese policía empieza a pegarme, me llevan a la Comisaría Tercera, allí me siguieron pegando. 'Dormilo, dormilo', le gritaban al que me pegaba, yo lo podría identificar, me pegaba por todos lados y gozaba".

"Y los balazos te los pegaban de cerca, fijate que abajo de donde van los perdigones de goma en los cartuchos va una tapita, y yo tengo esa tapita marcada en el pecho, lo que muestra que me tiraron de muy cerca. Te repito, no estaba haciendo nada, cuando veo que a esa mujer que aparece en las fotos sola con una bandera delante de la policía le empiezan a tirar con el hidrante corro para ayudarla, me pega el agua la cubro, entonces siento como picaduras, me miro el brazo y lo tenía todo inflado de los balazos...", señaló Galarza. Luego seguiría la golpiza en la calle y su detención en la Comisaría Tercera de Formosa sumaría otro capitulo de horror con más golpes y 13 personas detenidas en un pequeño calabozo.

La brutal agresión a Galarza fue repudiada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ADEPA, que en un comunicado el viernes destacó que "en Formosa continúan las limitaciones a la circulación y el ingreso de personas al territorio provincial, así como su salida, a lo que se suma un régimen de aislamiento que ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales. Todo ello derivó en denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas retenidas en los centros de aislamiento y en un deterioro de la situación de la libertad de expresión en esa provincia. Durante una manifestación de vecinos y comerciantes en la capital provincial contra las medidas restrictivas a la circulación en esa ciudad, la policía local hirió con balas de goma al periodista Maxi Galarza, de Radio Fantasía. También fue detenida otra periodista, Julieta González, de Radio Parque, sin que se informaran las razones de su detención".

"Recibimos con alarma creciente denuncias sobre restricciones, atropellos y serias limitaciones al ejercicio periodístico en Formosa, tanto por parte de los periodistas locales como de los profesionales enviados por los medios nacionales", señaló ADEPA, recordando también el caso "del periodista Leonardo Fernández Acosta, jefe de Redacción de El Comercial, que recibió reiterados ataques verbales por parte de funcionarios del gobierno provincial, al tiempo que era víctima de hostigamiento y ataques anónimos en las redes sociales, en los que se pretende desprestigiar su trabajo. Las agresiones se vincularon a su cobertura de la situación local derivada de las medidas por la pandemia".

"A comienzos de febrero, funcionarios provinciales de los puestos limítrofes restringieron el ingreso a la provincia al equipo periodístico de La Nación, de Buenos Aires, que había viajado para cubrir la situación sanitaria. Para acceder al territorio formoseño, los periodistas Inés Beato Vassolo y Fabián Marelli debieron presentar un habeas corpus ante la Justicia. Desde el paso limítrofe entre Chaco y Formosa, los periodistas intentaron contactar al ministro de Gobierno, Jorge González; al subsecretario de Medios del gobernador Gildo Insfrán, Sergio Recalde; al epidemiólogo asesor del comité de emergencia de Covid-19 Julián Bibolini, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para conseguir autorización de ingreso sin cuarentena y con todos los protocolos requeridos, en pos del libre ejercicio de la actividad de prensa. Y el 3 de marzo, la Justicia federal con competencia en Formosa rechazó el habeas corpus y dispuso un inédito “protocolo de actuación ante el ingreso del personal esencial”, que, alega, data del 14 de enero, pese a nunca haber sido mencionado ante ningún periodista", indicó la entidad.

