Máximo Kirchner: "Les pido que cuando vayan a votar lo hagan en defensa propia"

Al encabezar un acto del Frente de Todos en Escobar, el titular del Bloque oficialista en Diputados Máximo Kirchner envió un mensaje a los votantes para las ya cercanas elecciones del domingo 12 de septiembre, señalando "les pido que cuando vayan a votar lo hagan en defensa propia”. Luego de criticar a la oposición, en particular al expresidente Mauricio Macri y a los medios, el hijo de Cristina Kirchner señaló que “hay una trampa siempre latente que es apostar al cansancio de la gente y hacerles creer que lo que está en juego en esta elección es una simple disputa de poder y no lo es. Se definen modelos de país, que incluyen o excluyen, el desarrollo humano requiere inversión, no es un gasto”.

Al atacar a Macri, Kirchner indicó "le reconozco su profesionalismo a la hora de mentir”, en alusión a las declaraciones del exmandatario sobre el endeudamiento en su gestión, y recordó que en la gestión anterior "antes que llegaran los despidos a la UOM y a la SMATA, el primer lugar donde fue avanzando el macrismo fue con los trabajadores de el Estado, los funcionarios del macrismo los llamaron la grasa militante".

"Los y las trabajadoras veían como desde el poder revisaban sus redes sociales para ver cómo pensaban y luego los despedían. Fue la primera señal clara de lo que se avecinaba. Lo que no querían ver y a veces no podían por la protección de los medios porteños sobre la figura del ex presidente. Lograron hacer presidente a Macri, los medios porteños fueron eje central y sus aliados que ayudaron a depositarlo en la Casa Rosada", agregó Kirchner.

"Así empezó a desplegarse una política que venía no a mejorar la vida como habían prometido en los estudios de television. Lo que comenzó fue un proceso formidable de destrucción del empleo y de la extranjerizacion con fuga de capitales. Dejaron de lado la capacidad productiva de la Argentina o sea a la gente, a los hombres y mujeres y el trabajo se empezó a resentir, bajaban las retenciones...Bbajaban impuestos con la excusa de q vendrían inversiones. Nada de eso sucedió", sentenció.

“La democracia Argentina debe ser cuidada”, dijo Kirchner hijo, "pensaba en lo que sucedió en Corrientes dónde un diputado provincial que había ido acompañar a otro compañero recibió un tiro en su cuerpo"

"Tenemos que entender que ese odio estigmatizante de algunos sectores políticos son el caldo de cultivo de esta violencia. No es nuevo", indicó Máximo Kirchner.

En este sentido agregó: "En Bahía Blanca pusieron una bomba en una unidad básica solo porque los compañeros creen en un país diferente de los que fueron cobardemente de noche a dejar un explosivo. A esa Argentina no hay que ir. Les pido que, ante el odio que derraman, ante la frustración por la derrota del 2019, porque se pensaron que la iban a ganar sin tener en cuenta la gente, no respondamos nunca ese tipo de provocaciones. Si no más bien ¿saben cómo? Con más trabajo, con más ganas, con más voluntad, con más dignidad, con más amor, con más deseo por el futuro para poder salir de esta situación”.

Máximo fue crítico con los medios y se refirió a las portadas de los diarios cuando ya Macri había perdido la presidencia: “Perdieron las elecciones, Lagarde subestimó la crisis que había desatado Macri y resulta ahora que argentinos y argentinas que sin comerla ni beberla se tienen que salir a hacer cargo. Estos verdaderos talibanes económicos neoliberales que someten a los pueblos deben entender que la democracia argentina, viendo este ejemplo de lo que pasó en Corrientes y otros episodios, debe ser cuidada”.



“Nosotros somos un pueblo digno y nos hacemos cargo de las deudas, aunque no las hayamos tomado, pero también tienen que entender que nuestro pueblo necesita tiempo después de una pandemia”, señaló Máximo en Escobar.

“Lo escuchaba a Macri decir que Alberto había endeudado más la Argentina que él. Y no se le movió un músculo de la cara. Le reconozco profesionalismo a la hora de mentir. Si es capaz de algo y de hacerlo bien es de mentir. Después decía también que se había endeudado menos que el gobierno de Cristina. Y uno mira eso y nadie le repregunta”, indicó el titular del Bloque oficialista en la Cámara Baja, considerando que "este tipo de cosas que muchas veces nuestro pueblo siente lejano tienen que ver también con las posibilidades que tengamos en el futuro. Esa deuda pesa sobre todos los argentinos y sobre todas las argentinas. Cada dólar que sale de nuestro país para pagar esa deuda son cientos de pesos menos en inversión para escuelas, para el asfalto que nos falta en nuestros barrios, para las veredas que necesitan quienes caminan la Argentina, para los empresarios pymes y las empresarias pymes que necesitan una tasa para poder salir de la pandemia e invertir en tecnología y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras”.

En relación a la deuda que tomó el macrismo Máximo explicó: “Para que entiendan mucho mejor lo que sucedió: la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires redujo, entre el 2016 y el 2019, la deuda que tenía en dólares y la pasó a pesos, lo lógico. Cualquier empresario o empresaria prefiere tener una deuda en pesos y no en dólares, cualquiera de ustedes. ¿Pero qué pasó con la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hicieron y con la Argentina? Por el contrario de lo que hicieron con lo que querían cuidar, las 60 manzanas de poder de la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires le subieron el endeudamiento en dólares, a la Argentina le subieron el endeudamiento en dólares. Todo promocionado por los medios porteños”.

"Ahora (Diego) Santilli es el nuevo caballo de Troya porteño”, agregó Kirchner, puntualizando que "hoy le toca a la compañera Victoria (Tolosa Paz) competir con ese nuevo caballo de Troya porteño en la provincia de Buenos Aires. Santilli no va a hacer nada por los bonaerenses, sólo vienen a asegurarse el destino de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo la provincia de Buenos Aires fue endeudada de manera salvaje, lo fue Chubut, lo fue Jujuy, provincias que no tenían deuda en dólares la empezaron a tener con Macri”.

“Les pido que voten en defensa propia”"¿Qué país queremos nosotros y nosotras? Uno en el cual de repetirse este tipo de episodios en vez de tener que importar 400 millones de camisolines, produzcamos la mitad con trabajo argentinos y argentinas.eso es soberanía, no solo soberanía sanitaria. Significa también que los países no se aprovechen de su posición dominante", reflexionó Máximo.

“Está muy claro lo que se discute en esta elección y claro que es difícil discutirlo ante el agotamiento que tenemos ante el fenómeno de la Pandemia pero tenemos que hacer un esfuerzo más. Es central, es central que tengamos compañeros diputadas y diputados que enriquezcan el debate de la Cámara, que aseguren la custodia de los derechos de las trabajadoras y trabajadores organizados. De aquellos que hoy buscan trabajo y no lo encuentran y allí está el Estado dándole una mano con un plan para apechugarla con 11 mil pesos. Y 11 mil pesos les trae grandes dolores de cabeza, parece, a aquellos que están todo el día criticando la ayuda que la Argentina le da a aquellos que han sido expulsados del mapa por la crisis económica que desató Macri y que potenció la pandemia”.

“No más mentiras, no más irrealidades, la política argentina y fundamentalmente su pueblo, piense como piense, se ubique dentro del Frente de Todos, el peronismo, dentro de Cambiemos, Juntos por el Cambio, Pro o vaya a saber uno cuál será el nombre del futuro que tengan… O los compañeros de la izquierda o estas nuevas situaciones de ultra derecha fascista que aparecen en nuestro país bajo una falsa pátina de libertad que cuando uno raspa un poquito, lo que están diciendo es ser cada día más egoístas, más individualistas y no tener empatía con aquel que sufre”.

“Entonces creo que tenemos un desafío enorme, yo les pido que acompañen a Victoria y a Daniel, pero fundamentalmente, que vayan a votar en defensa propia”, concluyó Kirchner.

FT/HB