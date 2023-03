Messi agradeció a la gente, pidió que "disfruten todo esto", pero no quiso bailar

Fue como siempre la gran figura de la noche, de 10 fotos siempre 9 serán suyas, y sus tiros libres abrieron el camino a la victoria y luego del 2-0 a Panamá. Hablamos por supuesto de Leo Messi, que agradeció a la gente tanto apoyo y pidió "que disfruten todo esto, porque no sabemos cuando volverá a suceder". Sin embargo, más allá de sus palabras serias, en redes se festejaba la graciosa escena que protagonizó con las tribunas, cuando le empezaron a pedir a coro "que baile Messi, la p...".

No estaba Papu Gómez esta vez, que es una suerte de "bailarín oficial" de la Scaloneta, y el Dibu Martínez ya había mostrado su clásico pasito, así cuando la gente empezó con el pedido para que el capitán empezara con el baile, este comenzó a hacer que "no" con el dedo, y hasta le recriminó a algunos de sus compañeros que alentaban ese coro, para poner en aprietos al "10", y riendo además porque sabían que ese "pedido" le resultaba incómodo.

La escena duró un minuto, y quedó entre las sonrisas de la noche, incluso los periodistas en TyC se reían porque Leo "se empezó a rascar la barba, está nervioso". Y al final no hubo baile, Leo pasó el trance sin bailar:



En la parte seria y emotiva de su breve mensaje a las tribunas, Messi dijo "quiero darles las gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo por ser campeones del mundo sino desde antes, de la Copa América. Habíamos dicho que íbamos a hacer todo lo posible por esto", mientras acariciaba la copa, y hasta repitió la escena en que iba hacia el plantel con el trofeo para terminar levantándolo.

"Siempre en lo personal soñé con este momento, poder festejar con ustedes, venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, que es la Copa del Mundo", agregó el capitán de la Selección.

"Sé que es un día nuestro, donde están festejando los campeones, pero no me quiero olvidar de todos los compañeros que estuvieron anteriormente, que también hicimos lo posible para lograr conseguir esto y estuvimos muy cerquita de la Copa América y el Mundial. Se merecen todo el reconocimiento del pueblo argentino, porque también dejaron todo por esta camiseta", señaló en agradecimiento también a tantos nombres que jugaron a su lado, sin finales felices.

"Disfrutemos de esto, pasó mucho tiempo para volver a ganarla y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder, ojalá no pasen tantos años. Quedó demostrado que es muy difícil conseguir a Copa del Mundo, depende de muchísimas cosas, no solo de un gran grupo y un gran equipo y a veces por detalles no se puede conseguir, así que disfrutemos de la tercera estrella", cerró el astro argentino en medio de la euforia. Y no hubo bailecito para la tribuna...

