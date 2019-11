El miércoles hay feriado bancario: qué operaciones se verán afectadas

Noticias Relacionadas Santander contrarresta debilidad en Europa con América Latina

El miércoles 6 de noviembre los mercados tendrán actividad limitada por el feriado bancario en Argentina, por celebrarse el Día del Bancario. En ese marco, algunas operaciones monetarias habituales se verán afectadas por el día, y otras funcionarán, aunque con algunas diferencias.

En principio, las sucursales de todas las entidades bancarias permanecerán cerradas, por lo que no podrá recurrir al banco a realizar operaciones. Entre las actividades que no podrán realizarse están los depósitos y las extracciones de dinero, tampoco dólar MEP.

No obstante, habrá bancos que permitirán mediante su homebanking y aplicaciones la compra y venta de dólares. Esta modalidad, hay que tener en cuenta, funcionará como los fines de semana.

Los depósitos en dólares cayeron un 20% por el cepo: cuál es el temor de los bancos

En cuanto a las transferencias, se verán afectadas las inmediatas: solo operarán con normalidad las que se realicen entre dos bancos de la Red Link. En caso de una de las dos entidades sea de Banelco, esto puede implicar una demora en la inmediatez de la transferencia del dinero.

Siguiendo con las operaciones que no regirán durante el 6 de noviembre, en la bolsa de valores no habrá concertación de operaciones, por lo que en el caso de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) se podrán realizar operaciones que no liquiden el día 6 de este mes y que no requieran integración de garantías. Desde ByMA aclararon que habrá operaciones, pero sin liquidación.

Estiman que la brecha con el dólar blue se acelerará y podría llegar hasta el 50%

En MAV si bien se podrán concertar operaciones, no habrá liquidaciones y en Rofex no habrá negociación de los productos de futuros de monedas.

Por último, en los fondos comunes de inversión no habrá actividad, lo que significa que no se tomarán órdenes de suscripciones, ni rescates.

A.G./