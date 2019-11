Estiman que la brecha con el dólar blue se acelerará y podría llegar hasta el 50%

por Mirta Fernandez

En la primera semana financiera tras la victoria electoral de Alberto Fernández y con el cepo endurecido, el dólar para la venta minorista bajó $ 1,65 al cerrar ayer en $ 63,35, según el promedio del Banco Central. En la primera rueda del mes –donde se renueva el cupo de atesoramiento de US$ 200 mensuales para personas– el dólar trepó 7 centavos frente al jueves. En el segmento mayorista, la divisa finalizó en $ 59,75, o sea una caída semanal de 25 centavos, y un alza diaria de 8 centavos.

El BCRA estos días compró dólares –operadores estiman US$ 260 millones– para recomponer reservas que la semana pasada habían caído US$ 3.942 millones ante el recrudecimiento de la salida de depósitos. Con cepo recargado, el drenaje esta semana fue de US$ 262 millones y el stock bruto de reservas quedó ayer en US$ 43.289 millones.

El dólar blue descendió en la semana $ 8 al quedar en $ 67,50, y el Contado Con Liquidación (CCL) disminuyó 1,3%, y cerró ayer en $ 80, con lo cual la brecha alcanza a 33,8%. Según los analistas, ese comportamiento se debió a que la semana previa a los comicios hubo una fuerte demanda y esta semana muchos vendieron. “Lo que sucedió es que llegado el fin de mes muchas personas y empresas debieron vender esos dólares para financiar gastos propios”, explicó Juan Pablo Di Iorio, de ACM. Para el financista Christian Buteler “lo que influyó fue el exceso de compra de la semana anterior”.

Para los analistas, la calma del paralelo es “transitoria” y la tendencia “es alcista” por lo que la brecha con el oficial “se ampliará”. Guido Lorenzo consideró que “el verdadero test poscepo será la próxima semana cuando la gente cobre el sueldo y fundamentalmente diciembre cuando perciba el aguinaldo”. Matías Rajnerman, de Ecolatina, acordó: “la brecha tuvo un veranito”, pero “se va volver a acelerar”.

El Comité de Política Monetaria fijó el piso de la tasa de la Leliq para noviembre en de 63%, una contracción de 5 puntos respecto al de octubre. Y los bancos en los últimos días redujeron las tasas que ofrecen por los plazos fijos en pesos. Buteler advirtió que la baja de tasa “puede ahuyentar a inversores de colocaciones en pesos para ir al dólar”.

Para Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, “la baja de la tasa está generando una fuerte descapitalización de los depositantes, esto lentamente los hará migrar. La brecha probablemente llegue al 50% para mitad de mes, y hacia finales de noviembre y principio de diciembre tenga el clímax pudiendo llegar al 70% para la asunción de Fernández”.

Diego De Marchi, de Balanz, señaló que “la brecha se ampliará en forma progresiva” por “el combo de más restricciones como las vinculadas a operatoria con las tarjetas de crédito en el exterior y la baja de tasas –de referencia– da la sensación que pronto se irá a tasa real negativa, con lo cual la gente seguirá huyendo del peso y migrando al dólar”.

Importadores piden más plazo al BCRA

La Cámara de Importadores reclamó al BCRA modificar la normativa que reinstaló controles al acceso del mercado de cambios para pagos de importaciones. Planteó que los noventa días exigidos para demostrar el registro de ingreso aduanero a partir de la fecha de acceso al mercado de cambios “son insuficientes” y pidió ampliar el plazo de anticipo de pagos por importaciones a 365 días.

“La mercadería no se encuentra siempre en stock, lista para embarcar”, alegó. Advirtió que la “situación se agrava” en el caso del comercio con un país asiático “ya que las mercaderías de ese origen poseen un tiempo de tránsito que va de 45 a sesenta días”. Otro punto que “genera incertidumbre” en el sector se define como “deuda no comercial” y “deuda financiera”, cuyos tratamientos difieren en la nueva norma. “En un presente económico difícil, muchos importadores logran acceder a un refinanciamiento de sus deudas con el proveedor del exterior” señaló CIRA, quien pidió aclaraciones al BCRA.