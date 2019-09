por Mirta Fernandez

La estabilidad del dólar oficial ayudada con ventas de reservas del BCRA contrastó esta semana con el salto exhibido por la divisa en los mercados paralelos como el llamado dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL), mecanismos que permiten adquirir el billete verde en operaciones de compra y venta de bonos o acciones. Mientras la brecha entre el dólar oficial y el CCL había cerrado el viernes anterior cerca del 15%, ese margen ayer se duplicó a 30%. El dólar minorista para la venta cerró ayer en $58,44, un alza semanal de 0,7%, y el mayorista finalizó a $56,11, es decir una suba en la semana de 29 centavos. En contraposición, el dólar MEP quedó en $68,70 y el CCL en $73.

Amenaza. Los analistas consultados por PERFIL auguran que la brecha se ensanchará más. Un factor que incidirá será el pago de vencimientos de deuda en pesos que operan en las próximas semanas; uno clave será el del Bono de Politica Monetaria (BOPOMO) el 23 de septiembre, por US$ 478 millones. Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, alertó que ese título que se paga en pesos está mayormente “en manos de inversores extranjeros, principalmente Pimco y Templeton” y buscarán dolarizar mediante el CCL.

Ayer también vencieron Letes en dólares. Melisa Sala calculó que tras el reperfilamiento de la deuda demandaría un pago por lo menos de US$ 130 millones. Eso debería reflejarse en las reservas. Sin embargo el stock de reservas ayer quedó en US$ 50.085 millones, una caída de US$ 60 millones en el día, y en el mes de US$ 4.013 millones. El financista Christian Buteler destacó que esa baja diaria “es la más baja desde que comenzó la crisis post PASO”.

Ayer vencieron además Lecaps en pesos. Si las personas físicas que cobren estos títulos deciden dolarizarse presionará sobre el tipo de cambio oficial en los próximos días, acechando la paz cambiaria lograda.

En este contexto, se disparó el riesgo país a 2.165 puntos y los bonos en dólares se desplomaron más de 10%, y descendieron fuerte las acciones locales que cotizan en Wall Street.

Los analistas enumeraron una serie de razones que explican este clima de inestabilidad financiera. Por un lado, las restricciones que instrumentaron en el Banco Central y la CVN para frenar el boom que se había desatado en los últimos días con el “rulo”, una especie de calesita que dejaba ganancias de 7%, donde muchos ahorristas minoristas se volcaron a comprar dólares a precio oficial, con ellos adquirían un bono en dólares, e inmediatamente lo vendían en pesos en el mercado, obteniendo esa jugosa diferencia. Buteler señaló que “se disparó mal el CCL y el MEP y es lógico porque cuanto más restricciones se ponen más desconfianza genera, la gente más quiere salir y se encarecen los caminos de salida. A dos semanas de los controles la brecha ya está en 30%, una dinámica mucho más veloz que en el último cepo; en abril de 2012 recién después de seis meses de controles cambiarios el CCL estaba en 20%”. Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, vinculó la caída de los bonos y la escalada del riesgo país a que “comienza a verse cada vez más lejos el ingreso del dinero del Fondo, al mismo tiempo que se asume que las reservas tenderán a seguir cayendo”. Acotó que “se instala la presunción de que los dólares del comercio exterior alcanzarán a cubrir el atesoramiento y el turismo, pero que los servicios de deuda perfilada y no perfilada seguirán generando un deterioro en el stock de las reservas”.

Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, evaluó que “hay muchas desprolijidades en la aplicación del control de cambios, que están generando mucha incertidumbre”, como por ejemplo que “IRSA, que tenía que pagar una obligación negociable, depositó la plata pero por las restricciones no llegó el pago a los acreedores afuera y eso enciende dudas sobre qué pasa con la deuda corporativa”. La acción de IRSA que cotiza en Wall Street cayó 5,4%.

Los analistas también consideraron que impactó negativamente la noticia conocida ayer de que MSCI abrió un período de consulta hasta el 13 de diciembre para ver si Argentina es rebajada en ese índice de la categoría de mercado emergente al de frontera, a raiz de los controles de capitales.

Con alambre

◆ En la segunda semana del control de cambios, se enturbiaron las variables financieras.

◆ IRSA no pudo pagar ONs por limitaciones del mercado cambiario. Eso irrigó de dudas todo el mercado.

◆ Dudas por el pago de bonos en pesos, más la demora del giro del FMI, afectaron bonos y riesgo país.

◆ Así, la brecha del dólar oficial con el contado con liquidación se triplicó en la última semana. Posible impacto en precios.

Cede la salida de depósitos

La mejor noticia financiera de ayer llegó con el dato de salida de depósitos en dólares que dio a conocer el Banco Central, correspondiente al martes pasado. Según se comunicó, salieron de los bancos US$ 153 millones, el menor volumen diario desde el día posterior a las PASO, cuando llegó a haber un promedio de entre 300 y 400 millones de dólares, con picos de 900 a 1.000 millones diarios, que llevaron al Gobierno a tomar medidas para intentar disipar el miedo entre los ahorristas.

Antes de las primarias, el volumen de depósitos en divisas era de 32.500, en tanto que ayer quedaban en el sistema unos 22.864 millones, lo que implica una caída de 9.636 millones de dólares de los depositantes.

La aspiración oficial es que la calma financiera, así como la decisión de reperfilar vencimientos para destinar más reservas a la devolución de las colocaciones, desactiven el pánico financiero y en breve terminen con el goteo de divisas.