Militante antifeminista y antiaborto acusó a C5N de censurarla

La militante anti-aborto de 22 años Guadalupe Batallán dijo este lunes que fue víctima de un supuesto acto de censura ante su persona, por parte del canal de televisión C5N.

A través de su cuenta personal de Twitter, mostró capturas de pantalla en las que un productor del canal utilizó diversas excusas para evitar su aparición en un debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En un principio, los mensajes que la joven intercambiaba con el productor resolvían cuestiones sobre su presentación y las personas con las que iba a interactuar en una discusión, que tendría lugar a las 22.

Sin embargo, minutos después, Moreno expresó: "Guada. Te libero". Acto seguido, la militante antifeminista y antiaborto cuestionó la decisión del productor, quien reconoció "No voy a hacer el debate". Lupellán contraatacó: "No vas a hacer el debate o me estás bajando? Son cosas muy diferentes".

El intercambio de mensajes entre Guadalupe Batallán y el productor de C5N, Santiago Moreno.

En un último mensaje, el productor explica que el motivo principal por el que decidió "liberarla" recae en la necesidad de un "debate tranquilo". Recalcó, además, que la joven había "insultado a gente que piensa distinto" en ocasiones anteriores y "no quiere que eso ocurra en su lugar de trabajo".

Finalmente, la joven escritora de "Hermana, date cuenta", aseguró nunca "haber insultado en vivo" a la vez que caracterizó al canal como "más totalitario de lo que (ella) pensaba". "Se c... en la libertad de expresión y las distintas posturas. En el último debate que tuvimos, TU conductor me dijo 'a nadie le interesa lo que tenés para mostrar'. Hipocresía al palo" concluyó.

La discusión, canalizada y distribuida a en la red social bajo la consigna #C5NTieneMiedo, se enmarca a horas del debate sobre el proyecto de legalización del aborto en la Cámara de Senadores. El mismo tendrá lugar el día de mañana, a partir de las 16.

