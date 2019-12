Militante y exconsejero escolar de Pilar: quién es el femicida que mató a Laura Sirera

El hombre acusado de asesinar a Laura Sirera, reciente candidata a concejal por el Frente de Todos, permanece internado en el área de terapia intensiva del Hospital Sanguinetti de Pilar. Se trata de Matías Bernal, un reconocido militante del peronismo que años atrás se desempeñó en el Consejo Escolar de Pilar. El presunto femicida le habría efectuado este jueves 19 de diciembre un disparo en la cabeza a la joven en la casa que ambos habitaban, ubicada en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8, en Pilar. Además, trascendió que la habría golpeado con un martillo y que la herramienta habría sido hallada en la escena del crimen.

El agresor fue encontrado este jueves dentro de su vehículo con un corte en el cuello y trasladado al hospital local donde se lo intervino y se le realizó una traqueotomía. De acuerdo a información del el sitio local El Termómetro, este viernes se encontraba consciente y sin hablar, y evaluaban trasladarlo a un centro especializado. Se cree que él mismo se provocó la herida para quitarse la vida tras el hecho.

Hubo 23 femicidios en octubre: la violencia de género mata a una mujer cada 32 horas

"Amo a mis viejos, mi mujer y mis hijos, son mi vida. Nacido en Pilar. Una pasión: River, Un lugar: Fray Bentos. Pasional. Viva Perón", expresa su descripción en su cuenta de Twitter. Allí, se pueden ver fotos del hombre con su mujer y sus dos hijos, además de sus preferencias políticas y su simpatía por el actual intendente Federico Achaval. "Debo ser agradecido a la familia que formamos con @lauritasirera", dice uno de sus últimos tuits.

La víctima es Laura Sirera, una abogada de 34 años que hasta hace poco se desempeñaba en el área de Defensa del Consumidor del Municipio. Había integrado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones, pero no alcanzó a ingresar. En su perfil de la red social de Fecebook ella se presentaba como "pilarense desde siempre, casada con Matías y madre de dos hijos: Benjamin y Francisco".

Femicidios: 178 mujeres fueron asesinadas desde enero a agosto de 2019 en Argentina

Y agregaba: "Trabajé por la inclusión social tanto en la administración pública como en la militancia. Pienso que involucrarse en la política es la única forma, de adquirir los recursos y herramientas que se necesitan para llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con esta injusticia que tanto me duele".

Su cuerpo fue hallado por un familiar cerca de las 19 de este jueves, luego de que por varias horas sus familiares no pudieran comunicarse con ninguno de los dos, según consignó el medio Pilar Diario. Una fuente cercana a los familiares indicó que tenía una herida de bala en la zona de la nuca. Según se informó, la pareja no estaba pasando por un buen momento y habían iniciado una etapa de separación, aunque se cree que todavía vivían juntos. El matrimonio tenía dos hijos de 6 y 8 años de edad, que no se encontraban en la casa al momento del hecho.

AB/FF