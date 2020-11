Tensión social: militantes de Castells saltaron las rejas de la sede del gobierno porteño

El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) Raúl Castells encabezó este martes 17 de noviembre una protesta en la sede del Gobierno porteño, en la que algunos miembros de su organización saltaron las rejas y se metieron en el edificio. Hace una semana. Castells organizó un acampe en el centro porteño, en reclamo de asistencia estatal para los más vulnerables.

Pero este martes 17 de noviembre, la protesta tomó otro color, cuando los militantes ingresaron a la sede del gobierno de la Ciudad. En un clima de tensión, los miembros del MIJD se acercaron hasta Parque Patricios, para entregar un petitorio, reclamando ayuda para llegar a fin de año en mejores condiciones.

"Estamos hace dos horas esperando que nos atiendan. Se creen que son una monarquía como para no atender a nadie. No quieren ni recibir un petitorio. No vamos a comprar pan dulce en cuotas. Queremos charlas con ellos, entregarles nuestro petitorio para que ayuden a los jubilados con bolsones navideños", dijo Castells.



Manifestantes se trepan a las rejas de la sede del gobierno porteño



En declaraciones periodísticas, expresó que la manifestación se debió a un tarifazo en los alimentos: "Los funcionarios tienen que aprender que hay un derecho a peticionar. ¿Quién carajo se creen como para no querer agarrar una hojita simple? ¿Quién carajo es (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta?".

El 11 de noviembre, el acampe había sido en las afueras del Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento, dijo: "Hemos aprendido que el pueblo argentino se aguanta a guiso y mate cocido todo el año, pero las fiestas sin comida, no", manifestó. Tras la protesta, el ministro Daniel Arroyo anunció un incremento en la tarjeta alimentar.

