El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, celebró el anuncio del aumento del monto de la Tarjeta Alimentar y reparto de alimentos para fin de año luego de la protesta que encabezó en el Obelisco ayer martes 10 de noviembre.

"Hemos aprendido que el pueblo argentino se aguanta a guiso y mate cocido todo el año, pero las fiestas sin comida, no", sostuvo el referente piquetero este miércoles 11 de noviembre. El dirigente social había amenazado con un acampe en el Obelisco para reclamar mayor asistencia del Estado ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.



En diálogo con el programa El Exprimidor que conduce Ari Paluch por AM 550, Castells destacó que tras la manifestación "se consiguió que se aumente a 8 mil pesos la Tarjeta Alimentaria, más un bono de 6 mil pesos durante diciembre, que no llega a ser un IFE pero algo ayuda".

El Ingreso Familiar de Emergencia va a dejar de otorgarse a fines de este año. El primer pago se concretó entre abril y mayo; el segundo entre junio y julio y el tercero en agosto. Se especula sobre varias posibilidades sobre el pago de un cuarto pero el titular de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que siguen evaluando alternativas.

En la Argentina lo único que trabaja son las máquinas de producir billetes, dijo Castells

"También se van a repartir 1.153.000 bolsones navideños", detalló Castells, tras puntualizar que "millones" de pobres la mayor parte del mes se alimentan a "guiso y la cena es mate cocido con tortilla, como le dicen a las tortas fritas en el norte".

El líder del MIJD se quejó del incremento en la cantidad de personas que cayeron bajo la línea de la pobreza en este año a raíz de la pandemia y manifestó que "en la Argentina lo único que trabaja son las máquinas de producir billetes".

El anuncio de Arroyo

El titular de la cartera de Desarrollo social declaró hoy que en el mes de diciembre se va a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentar, que habitualmente es de 4 mil pesos para madres con un chico menor de seis años y de 6 mil pesos para quienes tengan dos o más chicos.

En diálogo con Radio 10, Arroyo consideró que “es evidente que los alimentos están aumentando y por eso queremos reforzar, mejorando la alimentación”. El ministro también aseguró que “vamos a reforzar la asistencia alimentaria en comedores y merenderos".

En otra entrevista, Arroyo apuntó a que la decisión de duplicar el monto de la tarjeta alimentaria responde a que diciembre “es un mes complejo y ha sido un año difícil y de mucha angustia”.

