Ministerio de Salud confirma la circulación comunitaria de la variante Ómicron en Argentina

Los casos por Covid-19 siguen aumentando día tras día en todo el país y este martes 4 de enero, desde el Ministerio de Salud de la Nación, la jefa de Gabinete Sonia Tarragona confirmó que hay circulación comunitaria de la variante Ómicron en Argentina.

"Hay circulación comunitaria de la variante ómicron", algo que, según manifestó, es lo que pasa en el resto del mundo y "no hay razón para que no ocurriera en la Argentina", sostuvo Tarragona en diálogo con Radio Continental.

"Es lo que se esperaba que ocurriera. Desde el ministerio de Salud se intentó retrasar el aumento de delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación alto en Argentina, eso se logró. Ómicron vino a complicar más esto, porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de ómicron que están conviviendo con otras jurisdicciones donde predomina la variante delta, que son la mayoría de casos", comentó al respecto la funcionaria de la cartera que conduce la ministra Carla Vizzotti.

Consultada sobre si hay alguna posibilidad de que a partir del mes de febrero un gran porcentaje de la población se vea afectada por la variante ómicron, Tarragona prefirió no hacer pronósticos: "Si hay algo que hemos aprendido en estos dos años de pandemia es que hacer pronósticos no nos ha resultado bien. Todavía no lo sabemos, son apreciaciones sin fundamento. Pero tenemos que evitar los casos graves y las muertes", consideró.

El Gobierno apunta a Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires por el "estallido de casos" de Omicron

En cuanto a la suba de contagios, la funcionaria afirmó que posiblemente el "relajamiento" de la gente por las fiestas de fin de año y las reuniones masivas se verá en los próximos días: "Nosotros creemos que va a ocurrir, porque naturalmente son momentos de muchas reuniones sociales. También hemos sabido de muchas reuniones que se suspendieron por contactos estrechos y casos positivos de covid", señaló.

Además, Tarragona remarcó que es importante que las personas vuelvan a los cuidados y prevenciones usuales del principio de la pandemia: "La conducta individual hoy es lo que mejor resultado nos da. Que la gente mantenga distancia, que use barbijo, que se lave las manos, que evite los lugares cerrados y las aglomeraciones de gente. Eso ha resultado cada vez que lo hemos hecho".

Ante la pregunta sobre si en algún momento se planteó la posibilidad de que existiera una prohibición de asistencia médica a los no vacunados, sostuvo: "Nosotros tenemos una mirada del sistema de salud que es solidaria, abierta. No tenemos un sistema de salud con tanta presencia privada como para poder evaluar esto".

"Nosotros tenemos una altísima aceptación de la vacuna. Tenemos casi el 94% de la población mayor de 18 años que está vacunada con al menos una vacuna. Y una gran parte de la población que no está en contra de la vacunación. No vemos que haya necesidad de hacer ninguna cosa extrema como para incentivar la vacunación", completó la funcionaria.

Covid-19: la Ciudad de Buenos Aires implementará cuatro nuevos centros de testeos

Una gran demanda de testeos

Frente a la numerosa demanda de testeos, Tarragona detalló que "fue una irrupción inesperada. Las jurisdicciones están ampliando sus capacidades de testeo, los lugares, los horarios. Nosotros estamos acompañando la estrategia de impulsar los auto test de covid-19, en breve vamos a poder hacerlo, eso descomprime el testeo en el primer nivel".

Y agregó que las reglas de la pandemia cambiaron y que actualmente el foco que antes se ponía en los enfermos de gravedad hoy está en otro lado: "Nosotros teníamos la mirada puesta en las terapias intensivas, hoy la pandemia se ha corrido de lugar, y hay que trabajar en el primer nivel de atención, en la contención de los casos leves y los diagnósticos. Toda estrategia que facilite el diagnóstico va a redundar en una estrategia de mejor cuidado para la población".

"La gente tiene que testearse cuando le corresponda. Por lo general tienen una conducta reactiva. Hay conductas que la población tiene que aprender", añadió al respecto.

"Flurona" llegó a sudamérica: hallaron los primeros cuatro casos en Brasil

No hay evidencia de "Flurona" en el país por el momento

Luego de que en los últimos días se detectara una nueva variante de Covid-19 en Israel, y que la misma desembarcara recientemente en el país vecino de Brasil, Tarragona manifestó: "Hoy no tenemos evidencia de que haya Flurona en Argentina, pero sí seguimos con atención lo que va pasando en todas las partes del mundo".