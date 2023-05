Misiones: un boxeador discutió con un empleado municipal y lo noqueó de una trompada

Un boxeador quedó detenido en Posadas, Misiones, luego de noquear de una trompada a un empleado público. Según contó la víctima, que se recupera en un hospital, el ataque fue “sin medir palabras” y que luego fue amenazado.

Lo que detalla el sitio local Misiones Online, es que el incidente tuvo lugar el pasado miércoles por la tarde, frente a un autoservicio de avenida López Torrez y Trincheras de San José. Allí el recolector de residuos identificado como Remigio Gómez (29) estaba terminando su jornada laboral y vio a un grupo de personas discutiendo, por lo que decidió acercarse.

Cuando llegó a la escena, recibió un “golpe de puño en el pómulo derecho” sin que llegara a decir nada. Tras el ataque cayó al piso y perdió el conocimiento. El agresor fue identificado como el boxeador posadeño José “Wally” Mareco.

Mientras recuperaba la consciencia tirado en el asfalto, Gómez siguió recibiendo golpes y fue rescatado por sus compañeros de trabajo. Cuando pudo se dirigió a realizar la denuncia en la seccional tercera de Policía, donde agregó que fue amenazado por el deportista.

Esto quedó a cargo del juez de Instrucción 2 de Posadas, Juan Manuel Monte, quien ordenó el arresto del acusado. Tras ello, fue el propio Mareco quien se presentó espontáneamente en la comisaría y quedó detenido.

Tras ser noqueado el empleado recibió amenazas

Gómez fue llevado a un hospital local y allí realizó declaraciones al medio local al que detalló lo ocurrido. Según contó, unos vecinos tiraron basura fuera de los tachos y uno de sus compañeros les solicitó que los tiraran donde iban y fue entonces que comenzó la discusión.

“Mi compañero intentó comunicarse amablemente para solicitar que tiren los residuos correctamente, pero los vecinos reaccionaron de manera hostil. Empecé a recibir empujones mientras trataba de recuperar el aliento. Le pregunté al hombre qué estaba sucediendo y, en ese momento, el boxeador me golpeó en la sien. Vi todo borroso y traté de reaccionar, pero no pude”, relató.

“Después de golpearme, me amenazó y volvió a desafiarme, diciendo ‘vení, vení’. Yo le respondí que estaba trabajando y me dijo que él también trabajaba. Entonces, me preguntó si ser recolector de basura no es un trabajo, porque recojo la basura y me tratan como basura”, recordó el joven.

