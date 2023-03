Un agente de tránsito de San Miguel de Tucumán noqueó de una piña a un taxista que no quería ser multado. El incidente ocurrió este martes en la calle Santa Fe, entre Laprida y Virgen de la Merced de la capital tucumana, y fue filmado por un transeúnte que se sorprendió con la insólita escena.

El inspector, identificado como Emiliano Nasul, le pidió al conductor del taxi que detuviera su marcha, ya que había estacionado en un lugar prohibido. Cuando revisó la documentación del taxista y corroboró que le faltaba el carné de sanidad, le pidió que llevara su vehículo al corralón municipal.

En ese trayecto el conductor agredió al agente y este le propinó una piña que lo dejó desvanecido en el suelo. “El taxi estaba estacionado en Marcos Paz y Laprida, en zona prohibida. Cuando el inspector pide documentación, le da el carné, la cédula verde, pero no tenía el carné de sanidad. Por lo que el inspector le indica que tiene que llevar el taxi al corralón”, explicó el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero al diario local La Gaceta.

Cuando los hombres se dirigían al corralón, frenaron en un semáforo y se desencadenó la violencia. El taxista se bajó de su vehículo, empujó de la moto al inspector y le arrebató la documentación que instantes antes le había solicitado. Ante esto, el funcionario golpeó al hombre y lo tiró al suelo.

“No debería haberlo hecho. No se justifica el hecho de violencia, más allá de que el inspector se cayó y se golpeó”, explicó Romero.

Tras la viralización de las imágenes, Nasul grabó un video con sus disculpas: “Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación. Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación. Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima”.

Emiliano Nasul y una familia de boxeadores

Cuando comenzaron a circular las imágenes de Nasul golpeando al taxista, varios usuarios comentaron que el agente de tránsito era boxeador como varios en su familia.

Si bien Emiliano no se desempeñó profesionalmente como boxeador, su padre Miguel Nasul y su tío Orlando sí lo hicieron y él participó de varias peleas amateurs y fue uno de los entrenadores en el gimnasio de su padre, según consigna La Gaceta. Actualmente, el joven de aproximadamente 26 años solo se desempeña como agente de tránsito de la municipalidad de San Miguel de Tucumán.

RB/ff