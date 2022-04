Violencia en Bariloche: un cliente noqueó de un cabezazo a un playero porque tardaban en atenderlo

Un cliente noqueó de un cabezazo a un playero, en una estación de servicio de Bariloche, Río Negro, porque demoraron en atenderlo. En un registro fílmico se puede ver cómo un hombre baja de un auto y ataca, sin mediar palabra, al empleado que se encontraba en la máquina registradora.

Esto ocurrió el sábado al mediodía en una estación ubicada en Pasaje Gutiérrez y Avenida Herman, cuando el conductor de un Renault Logan, que se encontraba con su familia en el auto esperando ser atendido, se baja repentinamente y ataca al playero quien queda tirado en el suelo.

El agresor quería ser atendido a pesar de que el empleado le había explicado que atendería a otra persona porque había llegado primero. Esto provocó el enojo del hombre que, al cabo de unos minutos, enceguecido salió del auto a atacar al trabajador de 25 años.



“En principio queríamos que el video se viralizara porque no sabíamos quién era la persona y en la comisaría no nos tomaban la denuncia sólo con la patente del auto, porque podría ser de otro titular”, comentaron los familiares de la víctima a la Agencia de Noticias de Bariloche.

“Ahora, junto a la parte de legales de la empresa, ya pudimos avanzar un poco más. Esto tiene que llegar a la Justicia”, dijeron los compañeros del trabajador agredido. “Gente así no puede andar por la calle, tiene que haber una sanción. Lo que le pasó a mi hijo le puede pasar a otra persona, y peor”, agregó la mamá.

Juan, la víctima

“No hay justificativo para que me haya pegado así”, lamentó Juan el playero agredido en diálogo con radio Seis. “El sujeto, ahora denunciado, llega a la playa con actitud negativa. Debo haber demorado un minuto en atenderlo y de mala forma me dice que nosotros atendíamos en el orden que queríamos porque yo había atendido a alguien antes que a él, lo cual no era cierto”, explicó.

Según su relato, Juan atendió al hombre y este apenas le contestaba, entonces le devolvió las llaves. “Las respuestas eran cortas y fue allí en donde empezó con insultos. Le digo que me hable bien, agarro la manguera y nuevamente me vuelve a insultar por lo que le devuelvo las llaves y le digo que no tolerábamos las faltas de respeto así que no le iba a cargar”, continuó.

Este último movimiento encendió al conductor que se bajó del auto y le dio un cabezazo. “Se me oscureció todo por unos segundos y me quedo en el piso sintiendo que me sangraba y escuchando a la gente a mi alrededor. No tengo ningún moretón pero sí me quedó hinchado un poco el cuello y a veces me duele”, recordó Juan.



RB/fl