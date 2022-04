Ataque al playero en el estacionamiento: para el padre del agresor, Arturo López "era un reverendo hijo de..."

Arturo López, el playero de 66 años agredido violentamente tras una discusión en un estacionamiento de Monserrat el 19 de noviembre del año pasado, aún se encuentra internado producto del ataque. Su agresor, Carlos Manuel A., un adolescente de 17 años, continúa prófugo desde que se solicitó su detención inmediata.

“Mi hijo solamente respondió ante un hostigamiento. Él era un tipo grande que se dedicaba a molestar a criaturas. Ahora las criaturas tienen que estar pagando los platos rotos”, argumentó este domingo Javier A., padre del agresor, en diálogo con Télam y aseguró que su hijo se encuentra oculto en Uruguay.

No era un viejito bueno como lo quieren hacer quedar. Era un reverendo hijo de puta que metió a mi hijo en terrible quilombo”, acusó el padre del menor.

Asimismo, el padre del prófugo sostuvo que este no se presentó ante la Justicia porque “carece de garantías jurídicas” y acusó a la familia de la víctima de estar interesados en obtener dinero por lo ocurrido.

“La familia de este tipo nos inició juicio en lo civil. Las hijas de esta persona me nombraron. Me pregunto, ‘¿en qué estoy imputado para que me nombren?’. Obviamente les interesa la plata”, señaló y afirmó que él se desempeña como changarín y “no tiene ni un peso”.

En enero, la fiscalía realizó un pedido para que se permita la difusión de la identidad del imputado, en este caso menor de edad, para que así se conozca su nombre, apellido y fotos recientes, además de ofrecer una recompensa en caso de dar con él. Ambos pedidos fueron rechazados.

“Hasta ahora la Justicia tomó todas las medidas para proteger a este delincuente. No se sabe nada de él. Pero, en pocos días, cumple la mayoría de edad y por lo tanto, ya no nos van a prohibir difundir sus imágenes”, declaró a Infobae Miriam Luna, ex pareja de la víctima y representante legal de la familia.

Continuando con la insólita defensa, Javier A. agregó: "¿Sabés cuántas piñas di en mi vida? Vos cuando le das una piña a alguien que te está molestando, no lo haces con intención de matarlo. Mi hijo no lo hizo con alevosía".

“Mi hijo se lamenta y quisiera volver el tiempo atrás. Yo también ya quiero que se termine esta causa. Trato de seguir el estado de salud del hombre, hago que me digan cómo está”, concluyó el padre del adolescente prófugo.

Momento del ataque. El agresor deja a López tendido en el suelo tras un único golpe.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el agresor habría sido refugiado por miembros de la comunidad gitana, quienes lo habrían ayudado a llegar a Uruguay para no enfrentar las consecuencias del crimen cometido, en caso de que lo declarado por su padre sea cierto.

Actualmente, Arturo López permanece internado en estado delicado en el Centro Médico Fitz Roy, en Villa Crespo, recibiendo rehabilitación física y cognitiva. A su vez, la causa por el crimen que sufrió se encuentra en manos de la jueza Carla Cavallieri y el fiscal juvenil Mauro Tereszko.

“Está consciente, nos reconoce. A veces se va de contexto, que son cosas propias del golpe y las lesiones que tuvo. Él por suerte puede caminar, no está afectada su parte motora, pero la parte del habla se vio bastante afectada, que es lo más esperable en este tipo de situaciones”, explicó a Télam Agostina López, una de las hijas del playero.

Según señaló la familia, López pasa todo el día junto a un equipo de cuidadores que lo acompañan en su proceso de rehabilitación ya que hay muchas actividades que aún no puede desempeñar por su cuenta. “Todavía los médicos no nos dan un pronóstico cierto, solo que tenemos que esperar”, indicó su ex mujer.