Ataque a un periodista: Carlos Campolongo fue agredido en la vía pública por un hombre

El periodista y panelista del programa de Viviana Canosa, Carlos Campolongo, sufrió un fuerte ataque en la vía pública cuando fue increpado por un hombre en las cercanías de su domicilio.

Campologno mostró al aire las heridas y narró cómo fue agredido. De acuerdo con su relato en A24, el sujeto lo encaró violentamente y lo golpeó hasta que se cayó al piso. Su cabeza impactó sobre las baldosas, lo que le generó un gran moretón en su parietal derecho y heridas en uno de sus brazos.

El relato de Campolongo

“Cuando estoy por subir a la vereda, un tipo flaco, alto y mucho más joven que yo, me dice 'usted no pasa' y me pone el brazo en el cuerpo. Yo le dije 'sacame la mano y no me toqués'”, comenzó el periodista su relato.

Sin embargo, el agresor replicó: “Usted no pasa”. Luego de eso, el hombre lio empujó contra la vereda. “Él me tiró con toda la fuerza para atrás. Fuerza salvaje. Y la saqué barata”, destacó Campolongo.

El panelista de Viviana Canosa aclaró que se fue “para atrás” de espalda y cayó “pesadamente en la pila de baldosas que iban a reponer”. Por eso mismo, intentó proteger su nuca y se tiró sobre el lado derecho del cuerpo, lo que le provocó diferentes heridas.

“Tengo golpes, moretones y en las piernas escoriaciones”, denunció el periodista. De esta manera, Campolongo continuó con su relato: “Después de empujarme, me empezó a patotear. Y me dice '¿Vos sabés quien soy yo?' Averiguo y es el capataz de la cuadrilla”.

Según informaron en el programa, el hombre fue identificado como Marcelo Víctor Silva, quien vive a pocas cuadras de de la casa del periodista, según afirmó Juan Manuel Dragani, abogado de Campolongo.

Por esto mismo, el letrado sostuvo que el juez interviniente “ya debería haber pedido la detención de Silva”, ya que sostuvo que, “para este tipo de cosas, no hay feriados”. Antes de eso, el programa de Canosa mostró un video en el que se ve al agresor, pero este rechaza en ese momento las acusaciones en su contra.

