Acampe piquetero | Una manifestante se enojó con un periodista: "¿Me estás entrevistando o cuestionando?"

Tras una intensa semana de protestas, se viralizó en las redes un insólito cruce entre una manifestante y un periodista durante el acampe de movimientos sociales que provocó un caos en el centro porteño. El hecho se produjo en medio del reclamo por un aumento en las asignaciones sociales, la creación de trabajo genuino y bolsones para los comedores populares.

El pasado martes 15 de marzo se vivió una intensa jornada de protestas frente al Ministerio de Desarrollo Social. Una mujer de 52 años dio una entrevista en vivo para visibilizar los reclamos de las organizaciones sociales ante el presidente Alberto Fernández y el ministro Juan Zabaleta, y se indignó ante los comentarios del reportero.

"¿Usted cree que viniendo acá va a solucionar el problema? Vaya a reclamar al lugar donde tiene que reclamar", dijo el movilero de la señal A24, quien cuestionó que la movilización de las organizaciones sociales en el centro porteño perjudicaba la circulación tanto de personas como de automovilistas.

La respuesta de la manifestante: "No me vengas a pelear"

"Vos me estás haciendo una entrevista o me estás viniendo a cuestionar? Porque si no te gusta el trabajo que estás haciendo anda a hacer otra cosa, no me vengas a pelear", respondió la mujer. "Estamos reclamando por trabajo genuino", agregó, y justificó la movilización a pesar del perjuicio al tránsito: "¿Usted se piensa que si voy yo sola el señor presidente me va a recibir? Ni siquiera (Juan) Zabaleta lo va a hacer".

"Vengo a decirle al señor presidente que con 16 mil pesos no podemos vivir un mes. En este momento no tengo trabajo con 52 años pero estoy buscando trabajo, soy overloquista", dijo la mujer que, como tantas otras, se dedicaron en algún momento al rubro textil mediante el uso de las máquinas de overlock.

"Si el presidente me diera un trabajo, yo iría trabajar, no quiero que me digan, como dice la gente, 'esos piqueteros vagos atorrantes'", agregó, y continuó detallando los reclamos de la manifestación acerca de los bolsones de comida que el Estado reparte entre los comedores y merenderos populares, en los que abundan las harinas (porotos, garbanzos, fideos), pero faltan otros elementos claves para la nutrición, como los alimentos proteicos.

Movilización y acampe de movimientos sociales de izquierda.

Primer acampe piquetero contra Alberto Fernández: rechazan al FMI y reclaman aumento del salario mínimo

A pesar del acampe de los movimientos sociales de izquierda frente al ministerio de Desarrollo Social, que interrumpió el tránsito y la circulación del Metrobús desde la tarde del martes hasta el miércoles al mediodía, el gobierno nacional otorgó un bono de 6 mil pesos para los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, pero no accedió a aumentar las asignaciones sociales, uno de los principales motivos de la multitudinaria manifestación.

Los motivos del acampe piquetero

“Con 16 mil pesos no comemos, Alberto”; “Zabaleta, basta de polenta”, rezaban algunos carteles sobre las carpas que estaban en señal de protesta el pasado martes frente a Desarrollo Social. Los voceros de los manifestantes señalaron que van “a marchar al Ministerio de Trabajo a exigir al Consejo del Salario un salario mínimo igual a la canasta familiar".

En tanto, en el Gobierno enfatizaron que el corte de calles no es la forma de llevar adelante estos reclamos. A estos se sumaron el bloque Unidad Piquetera como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); MTR- Votamos Luchar; C.U.Ba-MTR; Bloque Piquetero Nacional; la Agrupación Armando Conciencia; MTR 12 de Abril; Frente de la Resistencia.

CDI cp