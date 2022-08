“Sos planero, ¿no?”: una mujer agredió a un portero que le recriminó haber estacionado su 4x4 en una parada de colectivo

Durante el fin de semana, las imágenes de una discusión en la vía pública, entre una mujer que estacionó su camioneta en una parada de colectivos y un encargado de edificios que le marcó su infracción, se viralizaron en las redes sociales. El hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Las Cañitas, donde, tras demostrarle que estaba estacionando mal, el hombre comenzó a grabar los insultos que le propinaba la mujer, mientras ella alegaba, de manera errónea, que podía estacionar donde quisiera por tener un certificado de discapacidad.

El altercado tuvo lugar entre las calles Migueletes y Jorge Newbery, cuando el hombre se acercó a la mujer que bajó de su Hyundai color gris oscuro, y le dijo “Con todo respeto, está parando en la parada de colectivo y la ley no dice que usted tiene derecho a parar en la parada de colectivo”. La mujer le respondió: “Los discapacitados podemos parar en cualquier lado”. Además, visiblemente enojada, llamó a la Policía, mientras descalificaba al hombre por su trabajo, lo trataba de “planero” y le decía que “estaba al pedo”. La mujer, además, le dijo “¿Por qué no te comprás una vida, flaco?”.

Cabe destacar que, según estipula la página oficial del Gobierno de la Ciudad, quienes posean el certificado de discapacidad no pueden estacionar sus vehículos en paradas de colectivos o taxis. Mientras ambos discutían, un colectivo de la línea 64 se aproximó y tuvo que detenerse en medio de la calle para que los pasajeros puedan subirse, incluso algunos debieron esquivar la camioneta para hacerlo.

Luego, mientras elevaba el tono, la mujer le dijo a Esteban, el encargado de edificios: “No tenés un carajo que hacer, ¿no? Sos planero, ¿no?”. Cuando atendieron a su llamado, la mujer dijo: “Buenas tardes, estoy en Migueletes al 800. Tengo un maleducado que me está diciendo que no puedo estacionar. ¿Ustedes se podrían molestar hasta acá? Porque debe ser un planero, está al recontra pedo, está vestido todo de negro”.

En ese momento, al intentar describir detalles de la vestimenta de Esteban, se dio cuenta de qué trabaja y señaló: “Ah, claro... Es portero, le pagan tanto que está al recontra pedo, tiene un barbijo que dice ‘trabajadores de edificios’. Como gana tanta plata, está al recontra pedo a esta hora”, además, dijo a la persona del otro lado del teléfono que estaba siendo filmada.

Cabe destacar que la mujer intentó quitarle el celular en dos oportunidades a Esteban, mientras le gritaba: “No me grabes”. Además, en uno de los intentos de tirarle el teléfono al suelo, dijo a quien estaba del otro lado del teléfono: “Me está grabando, le voy a reventar el teléfono por hijo de remil puta”.

Declaraciones del portero

Gustavo, el portero que fue agredido por la mujer habló con Nosotros a la mañana (eltrece), sobre la incómoda situación que vivió el fin de semana. Relató que el episodio tuvo lugar alrededor de las 13 horas, cuando el volvía de hacer compras. “Veo que una camioneta que estaba poniendo marcha atrás para estacionar el auto acelerando, como para que se corra la gente que estaba en la parada de colectivo”, explicó Gustavo.

Además, agregó: “Cuando llega el colectivo, la señora coloca el auto, se queda arriba y la gente se empieza a subir (al colectivo)”, también explicó que, cuando el colectivo paró en medio de la calle, los pasajeros tuvieron que ayudar a una mujer a subir. “Se ve que era mayor o algo por el estilo”, señaló. Al respecto, comentó: “Me dio cosa y le dije: ‘Señora, disculpe, esta es una parada de colectivo y no puede estacionar en este lugar’”. “Me dijo: ‘Yo tengo derecho a estacionar donde se me da la gana’. Yo le dije: ‘No, señora, está equivocada. Tiene derecho, sí, pero no en una parada de colectivos’”.

El portero aclaró que grabó la situación para compartir el video en un grupo de WhatsApp en el que se encuentran los encargados de edificio de todo el barrio. “‘Vos no sabés las leyes’, ‘aprendé’, ‘andá a estudiar’. Cuando me empezó a agredir de esa forma, ahí saqué el teléfono, pero por mi seguridad”. “Imaginate que si yo no la grabo después ella alude a cualquier cosa que yo le dije, que yo la insulté, que la amenacé. Me salió del alma, me salió de adentro, saqué el celular, la empecé a grabar sin que ella se dé cuenta. Cuando se dio cuenta, ahí se puso peor”, aseguró.

El hombre también señaló que cuando la señora llamó a la policía “No sabía dónde meterme, pero me quedé así, grabándola”. Además, dijo: “Cuando me quiso sacar el teléfono, ya agrediéndome mal, saco el teléfono así no me lo tira y me lo rompe”. Por último, cuando le consultaron si radicó una denuncia, Gustavo respondió: “No hice ninguna denuncia, no llamé, ni nada. En ese momento me bloqueé”.

MAR / fl