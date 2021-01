Murió Abigail, la nena de 12 años a la que negaron el ingreso a Santiago del Estero

Abigail Jiménez, la niña de 12 años que fue llevada en brazos por su padre por más de cinco kilómetros para ingresar a Santiago del Estero porque no un control policial no los dejaba pasar, falleció este domingo 31 de enero en Termas de Río Hondo.

La historia de Diego Jiménez y su hija Abigail impactó en la opinión pública de todo el país cuando un policía les prohibió el ingreso con el auto a su provincia procedentes de Tucumán y el hombre entonces cargó en brazos a la nena para entrar a la provincia y llevarla a su hogar.

Se trata de la enfermedad llamada "Sarcoma de Ewing", por la que Abigail ya tuvo que ser sometida a los seis años a un trasplante de fémur. Sin embargo, el cáncer le reapareció en el tejido blando de la pierna y le sigue ocasionando fuertes dolores.

La nena fue internada este martes 24 de noviembre en el Hospital Universitario Austral del partido bonaerense de Pilar, donde llegó tras ser trasladada desde un avión sanitario y se estableció que presentaba "un avanzado cuadro" de su enfermedad.

El intendente de las Termas: "Fue deplorable la actitud del agente policial"

En declaraciones televisivas, Diego Jiménez explicó que todo comenzó cuando llamó a la municipalidad para solicitar que lo trasladaran junto a su hija a Tucumán “por una urgencia”, pero le informaron que “la ambulancia estaba ocupada”.

“Entonces, les conté que yo no tenía auto en ese momento, porque otras veces la llevé en el auto de mi cuñado y ellos me pagaban la nafta para que pudiera viajar, pero en esta ocasión no tenía esa posibilidad”, recordó.

“Me dijeron que me fuera sin problemas porque todos sabían lo que pasaba, ya estaba informado el intendente. En Tucumán me pararon, me sacaron una foto y me dieron un número para que yo les pasara los pocos papeles que tenía”, relató. Después de ser atendida, el hombre emprendió su regreso a Santiago del Estero en el mismo vehículo oficial en el que había llegado, pero en el límite lo volvieron a retener.

Lo que ocurrió después es lo que quedó grabado en el video que se hizo viral en las redes sociales. “No lo conozco al policía que me paró. Me pidió el papel de emergencia y yo le dije que no lo tenía porque era una urgencia lo que le pasó a mi hija. Ahí empezó a llamar a gente, yo también llamé a los que conocía y nadie me atendió. A todo esto pasaron como dos horas y yo decidí alejar a mi hija de todo, de las moscas, de los policías, y me fui caminando”, recordó.

A finales de noviembre, los médicos del Hospital Austral dijeron que "no hay tratamiento curativo"

Qué es el Sarcoma de Ewing

Si bien este tipo de cáncer puede aparecer en cualquier hueso, lo más usual es que se produzca en la pierna o en la pelvis. Lo mismo pasa con la edad, ya que suele afectar a una temprana edad en niños y adolescentes, principalmente entre los 10 y 20 años. La enfermedad afecta más a los hombres ya que por cada mujer contagiada, hay 1,5 varones con este tipo de cáncer.

"Puede ser a cualquier edad, pero lo más común es que afecte especialmente a chicos y adolescentes", explicó la jefa de la sección de Infectología en el Hospital Italiano, Laura Barcan (MN:60770) en diálogo con PERFIL. En esa línea, agregó: "Empieza con dolor, hinchazón o edemas en general en los miembros inferiores o en la pelvis. Después puede dar metástasis a cualquier lado".

En diciembre, los médicos dijeron a la familia que se prepararan "para lo peor"

En cuanto a las posibilidades de curarlo, informó: "Si uno lo agarra a tiempo, muchas veces con cirugía y quimioterapia se cura. Pero cuando se agarra más avanzado ya es más difícil cuando hizo metástasis en muchos lugares. Se necesita una quimioterapia que es bastante agresiva, pero se puede curar". Para diagnosticar esta enfermedad, la persona se debe someter a radiografías, resonancias magnéticas, tomografías computadas y biopsia.

En Argentina se diagnostican alrededor de 30 casos por año. El Sarcoma de Ewing inicia cuando una célula desarrolla cambios en su ADN. Si el cáncer está localizado y no se propaga a otras partes del cuerpo, las posibilidades de curación son altas. Sin embargo, si hace "metástasis", o sea que las células cancerosas se propaga a otras partes del cuerpo, ya sea huesos o incluso los pulmones, genera serias complicaciones.

