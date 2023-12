Murió Maud Daverio de Cox, doctora en Letras y esposa de Bob Cox

Maud Daverio de Cox, doctora en Literatura y esposa de Robert Cox, ex director del “Buenos Aires Herald”, falleció en la mañana de este viernes 1 de diciembre en la Clínica Suizo Argentina de la Ciudad de Buenos Aires

Maud obtuvo su doctorado en Literatura comparada de la Universidad de Carolina del Sur y fue profesora de Literatura francesa en la Universidad de Charleston.

La escritora y esposa de Bob Cox fue un ejemplo en la comunidad defensora de los derechos humanos. En 2001 publicó Salvados del Infierno: A 25 años de la dictadura argentina, donde cuenta la experiencia de ella y su familia durante los años de la dictadura hasta el exilio a Estados Unidos ocurrido en 1979.

La mudanza al país norteamericano se debió a las amenazas que Bob recibía a partir e las publicaciones del Buenos Aires Herald, diario en el cual era director. Este medio fue el primero en denunciar las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en el país.

En el año 1979, en plena dictadura argentina, su esposo fue detenido de forma ilegal y luego Maud sufrió un intento de secuestro. Además de ello, su hijo Peter recibió una carta que, aunque aparecía firmada por Montoneros, se sabía que había sido enviada por el régimen militar. Todos esos hechos provocaron la decisión de la familia de irse, primero a Europa, y después hacia Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Maud Cox presentó un libro sobre el horror de la dictadura junto a Bob Cox y Jorge Fontevecchia

Su libro Salvados

En 2021, Maud Daverio presentó su libro Salvados, a 45 años de la dictadura argentina en la Sala Juan L. Ortiz, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Se trata de una reedición del libro publicado en 2001, que cuenta con la participación en el prólogo de Robert "Bob" Cox, que sostuvo que el escrito "se ha convertido en una lectura obligatoria para aquellos que desean entender una época en la cual la Argentina estuvo sumida en la violencia”.

En diálogo con la Revista Noticias, señaló que se conocieron por primera vez en una fiesta en Buenos Aires: ella, una joven de 29 años dedicada a sus estudios para ingresar a la carrera de Medicina, y él, un incipiente periodista inglés dando sus primeros pasos en el mundo de los medios.

La solicitud de su número telefónico llegó a medianoche, cuando ella se retiraba del evento, marcando el comienzo de su historia. Rápidamente, comenzaron a salir y así se gestó una historia de amor entre dos personas valientes. A lo largo de más de seis décadas, compartieron y se apoyaron mutuamente en los momentos más difíciles de la historia argentina.

Sobre la reedición de su gran libro subrayó: "Fue idea de Pen Argentina, una organización que comenzó en Inglaterra, para ayudar a escritores internacionales, Gabriel Seis Dedos se acercó a mí para reeditarlo. Muchas veces me lo han pedido. Él me dijo que este libro es muy importante como documento. Es importante que se sepa cómo alguien vivió esa época. Este es el momento para que los más jóvenes sepan cómo lo vivió la gente".

Maud Daverio Cox: casualidades y causalidades en una vida y en un libro

En ese sentido, agregó que la necesidad de escribirlo se dio debido a que cuando se exiliaron "nos fuimos hacia una vida diferente, con cinco hijos, yo necesitaba algo intelectual, primero empecé a estudiar música, que ya era mi pasión, mientras estaba en la universidad mi cabeza era una máquina filmadora a la que le volvían las tragedias, las imágenes de horror y no lo aguantaba".

"Empecé a escribir así no más. Yo hablaba mucho de lo que había vivido. Un día le estaba contando todo a unos amigos y me dijeron: “¿Cómo es posible todo eso?, nosotros no sabíamos todo lo que pasaba, tenés que escribir”. Yo le dije que no era escritora pero me dijeron que no importaba, que contara lo que había vivido", agregó.

Por otro lado, señaló que no volvieron a vivir en Argentina "por los chicos, ellos ya estaban en otras condiciones, el diario no lo quería a Bob en ese momento, mi hijo quiso seguir ahí con los Derechos Humanos en el diario y lo echaron. El Herald de ese momento quería cambiar, hacer otra cosa. Nosotros estábamos bien, a mi Estados Unidos me dio la oportunidad de estudiar gratis, hice todo el doctorado, me abrieron las puertas, nunca me sentí excluida, en ese sentido fue fantástico. Los chicos iban al colegio en bicicleta. Pero Bob quería volver a toda costa".