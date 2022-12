Musk, Macron, Macri: políticos y millonarios en el VIP del Mundial Qatar

La final del Mundo congregó a los jugadores de élite del mundo pero también a famosos, millonarios y funcionarios. Tres "M" coincidieron en un VIP donde Alberto Fernández decidió no estar. Mauricio Macri, quien vivió todo el Mundial de Qatar en las canchas, Elon Musk y Emmanuel Macron, entre tantos más.

Mauricio Macri

Llegó en el comienzo del Mundial Qatar y tuvo varios percances. Al arribar al país Oriental, Macri no encontró su valija lo que generó su disgusto. Luego, tras el partido donde Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita, fue acusado de ser "mufa" y tuvo que defenderse. A pesar de todo, Macri se mantuvo en Qatar y pudo vivir una final única en el famoso VIP.

Macri y Macron en Qatar.

Emmanuel Macron

El Presidente de Francia fue en dos oportunidades a Qatar, a pesar de las duras críticas y del Qatargate, Para llegar a Doha, el mandatario viajó en un avión junto a Alain Giresse y Brahim Asloum. También fueron en el mismo vuelo los campeones del 2018, Pogba y Kanté. Un detalle, Karim Benzema, se negó a acompañarlos.

La oposición de Francia condenó este viaje, y el anterior, de Macron. Es que sucede en medio del escándalo que involucra al Parlamento Europeo ahora conocido como Qatargate. Cinco figuras importantes se encuentran detenidas, una de ellas es Eva Kaili, vicepresidenta de la Cámara. Se los acusa de recibir grandes sumas de euros a cambio de blanquear la imagen de Qatar.

Los supuestos sobornos fueron de 600 mil euros y se descubrieron tras varios allanamientos.

Elon Musk

Es el millonario más influyente en el VVIP. Acaba de dejar de ser uno de los más ricos del mundo, se estima que por su compra de Twitter, pero más allá de eso, Musk es el centro de muchos escándalos que recorren el mundo. El último tuvo que ver con cuentas de Twitter que fueron suspendidas.

At World Cup right now pic.twitter.com/CG7zMMxSjE — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

El magnate enfureció porque informaron, en tiempo real, la ubicación de su avión particular. Pero permitió que los usuarios votaran y participaron 3,6 millones de personas, con el 59% por la rehabilitación de las cuentas. "La gente ha hablado", dijo Musk, y al rato las cuentas de periodistas de CNN, The Washington Post y New York Times volvieron a funcionar.

Elon Musk un VVPI.

A todos ellos se le suman los emires. Y las estrellas internacionales que disfrutaron de una disputa histórica.

¿Cómo son los VIP y los VVIP?

Los VIP de Qatar fueron sólo para quienes contaron con un ticket negro o dorado que costó entre 350 mil y un millón de pesos. Incluyeron comidas, bebidas (también alcohólicas), salones exclusivos y hasta shows en vivo. Se pudo acceder antes del partido y hasta tuvieron un after.

Un VIP pero no VVPI.

Pero los VIP no fueron los más exclusivos de esta copa que contó con una nueva denominación, el VVIP. ¿Es eso posible? Sí. Estos ingresos recibieron a la persona en un gran portal donde ingresaron en los Mercedes Benz que los esperan para ser conducidos derecho a sus puestos del estadio. Así quienes fueron muy pero muy importantes, no tuvieron contacto jamás con los hinchas ni con los VIP.