El ex presidente Mauricio Macri habló este jueves 15 de diciembre del desarrollo de Qatar como país y la comparó con Argentina, donde "los gremios se oponen" a la evolución. Además, criticó a la AFA y volvió a apuntarle a quienes lo tildan de "mufa".

Como director ejecutivo de la Fundación FIFA, Macri se encuentra en Qatar atento a lo que pueda suceder con la Selección Argentina el próximo domingo, donde el equipo nacional enfrentará en la final a Francia. Tal vez el tema que más ruido generó fue la superstición de que le generaba mala suerte al conjunto que lidera Lionel Scaloni. El propio ex mandatario se encargó de echar por tierra estar versiones, y dijo que quienes lo tildaban de "mufa" están "mal de la cabeza".

Este jueves comparó a Argentina con Qatar y tomó como modelo al país asiático. “Qatar está en una evolución fenomenal. El eje de modernización que sigue el emir es muy potente, ellos no tienen complejos, traen a los mejores educadores, están haciendo una evolución, todo se mide, se evalúa, se capacita. Todo lo que queremos hacer en la Argentina y los gremios se oponen. Acá no hay gremios y los chicos reciben cada vez mejor educación”, sostuvo en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Macri en Qatar con el presidente francés Emmanuel Macron.

En referencia al área de Vaca Muerta, unos de los yacimientos de shale con más petróleo del mundo ubicado en Argentina, Macri sostuvo que se trata de un recurso similar al que tiene Qatar y analizó de qué manera podría ser una fuente de ingresos. “Si decidimos cumplir con la ley, poner límites a los mapuches truchos que incendian y usurpan, si no cobramos impuestos extorsivos, si tenemos un solo dólar, podemos sacar ese gas y abastecer a toda Europa”, se entusiasmó.

Luego pidió seguir el modelo qatarí y habló de generar puestos de trabajo. “Es decidir hacer lo que hicieron ellos y eso son millones de puestos de trabajo en el país. Hay que trabajar juntos dentro de la ley, siendo parte del mundo. Tenemos todo, tenemos que tener un compromiso a trabajar con seriedad”, expresó en tono de campaña.

Crítico, volvió a manifestar su postura contra el populismo: “Adoptamos una serie de ideas que se llaman populistas, en las cuales llegamos a creer que se puede vivir sin trabajar, que la ley no importa, y eso hace que se rompa la confianza social. Nadie invierte y si no hay inversión, no hay trabajo”.

Mauricio Macri en Qatar: ¿participará de la entrega de premios del domingo?

Críticas al "Chiqui" Tapia, la "mufa" y el liderazgo de Lionel Messi

Ubicado en la vereda opuesta a Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Macri sostuvo que la organización "caótica" del fútbol local apunta a que el deporte no se profesionalice.

El presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Para Macri, la organización de los torneos criollos expresa “esa cosa caótica, chanta que tenemos los argentinos y que nos ha llevado a tanta pobreza”.

También consideró que se continúa “haciendo populismo al suspender los descensos, decir que somos todos amigos, todo nos quedamos en primera, empobrecemos a todos los equipos" ya que de esa manera "se te van todos los jugadores porque no les puede pagar salarios competitivos”.

Sobre la llegada de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo aseguró que “se recuperó el grupo humano, hoy se vive un clima donde ves que hay afecto, un compartir y sobre todo se fortaleció con un líder más maduro como es Messi”.

Respecto al técnico Lionel Scaloni manifestó: “Me da tranquilidad y salud mental, de humilde y no creído. Eso es algo que tenemos que rescatar para los argentinos, porque esa cosa cancherita y de altanería no va más, esa parte a veces sale y no nos conviene”.

Tres jugadores de Francia se contagiaron del "virus del camello" a tres días de la final con Argentina

Por último, se le consultó sobre las acusaciones de que traía mala fortuna al equipo nacional. “Es una pavada, ya lo comenté el otro día, les diría como Messi, ¿qué decís bobo?´”, expresó.

“El fútbol no pasa por las cábalas, el fútbol va para un lado y para otro. Cuando estuve en Boca Bilardo me volvió loco con las cábalas, ya pasé por todas. Pero así no funciona el fútbol y Bilardo hizo todo bien”, agregó.

GI/ff