Desde que viajó a Qatar Mauricio Macri no deja de ser noticia. Primero por problemas que tuvo en el aeropuerto y después por la ola de menciones en las redes sociales que lo tildaban de "mufa", luego de ser enfocado por las cámaras de TV en el partido debut en el que la Selección Argentina perdió contra Arabia Saudita

Pero este lunes el ex presidente salió a responder las críticas. "Lo tomo como que están definitivamente mal de la cabeza. A mí me resbala porque gané 17 campeonatos con Boca, muchos no jugamos bien, muchos tuvimos suerte. Como las dos Copas Libertadores seguidas por penales", dijo Macri.

En diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana (Radio Rivadavia), el líder del PRO dijo que nunca se sintió aludido por las críticas y aseguró que no cree en las cábalas: "Después de (Carlos) Bilardo se me acabaron", lanzó, en referencia al ex DT de Boca Juniors y la Selección Argentina con fama de cabulero.

Macri dijo qué elegiría entre ser presidente y ver a Messi campeón

Pero a pesar de no haberse sentido aludido, Macri se mostró preocupado por la situación a la que no dudó en vincular con su trabajo en la política. "Es algo más profundo, propio del populismo. Generar ignominia sobre aquel que piensa distinto", sostuvo.

El fundador del PRO señaló, de igual manera, que "a mi no me importa nada porque vengo aguantando la agresión del kirchnerismo desde 2003 para acá, estoy curtido". Pero añadió: "Es grave porque esto hace a todo aquel que piensa distinto, hace que a gente no se anime a expresar lo que piensa".

Las declaraciones del ex mandatario llegaron después de una seguidilla de eliminaciones del campeonato mundial de países y de que en las redes reproduzcan fotos de Macri junto a sus banderas o autoridades. De ese modo seguían alimentando la teoría de que era "mufa".

Croacia, el mejor equipo

Más adelante, Macri fue consultado acerca del desempeño del próximo rival de la Argentina en el partido que se disputará en la tarde del martes 13 de diciembre. "Es el mejor equipo del Mundial", afirmó sobre Croacia.

Macri en el primer partido de Argentina en el Mundial, frente a Arabia.

“No tienen a Messi, a (Kylian) Mbappé, pero todos juegan la pelota, no la regalan nunca, si van arriba siguen pasando la pelota, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros. Le pasó a Brasil con Croacia mismo. Todos sabemos la teoría de que la mejor manera de defenderse es teniendo la pelota”, desarrolló.

“Me parece bien mostrar personalidad, pero hay que ser inteligentes para no quedar expuestos y poner en peligro el resultado deportivo", dijo, en tanto, al ser consultado por el desempeño de la Selección Argentina.

Y agregó: "Una cosa es mostrar firmeza y personalidad, y otra que pasemos una raya en la cual terminemos perjudicándonos. No creo que sea lo que vi en esos títulos demasiado exagerados. En el estadio se vivía con mucha tensión, fue un partido muy difícil, nos fuimos un poco para atrás, pasó lo que pasó, dieron diez minutos de descuento”.

Argentina vs Países Bajos: cómo se preparó el PRO para los cuartos de final de Qatar 2022

¿Argentina 2030?

Durante la entrevista Macri contó que viajó a Qatar en calidad de presidente de la Fundación FIFA y es por eso que trata de asistir a todos los partidos que puede y tiene permitidos por agenda. Sin embargo dijo que no es su intención molestar.

Además, confesó que tiene fe de cara a la posibilidad de que el Mundial 2030 se haga en la Argentina junto a Paraguay, Uruguay y Chile. "Creo que tenemos muchas chances en el hecho simbólico de que son 100 años del Mundial de Uruguay, tiene que pesar", aseguró.

Macri estuvo en Argentina-Polonia y en Twitter volvieron a hablar de él

“Yo me tengo fe. Si hacemos las cosas bien, tenemos una oportunidad”, añadió.



De todos modos recordó que para ser sede un país debe invertir "muchísimo dinero" para infraestructura y para recibir comitivas y una gran cantidad de personas, adecuar estadios y demás. Eso, señalo, no debe dejarse de tener en cuenta "sobre todo cuando uno cayó en estos niveles de pobreza, tiene que ser equilibrado".

AS/ff