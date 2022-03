La NASA confirmó la existencia de más de 5 mil planetas más allá del sistema solar

Se ha descubierto la existencia de más de 5.000 planetas más allá del sistema solar, un hito para la astronomía confirmado el lunes por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés).

Los más de 5.000 planetas descubiertos hasta ahora incluyen pequeños mundos rocosos como la Tierra, gigantes de gas muchas veces más grandes que Júpiter y "jupíteres calientes" en órbitas abrasadoramente cercanas a sus estrellas, de acuerdo con la NASA.

Estos exoplanetas han sido confirmados utilizando múltiples métodos de detección o mediante técnicas analíticas.

De acuerdo con la NASA, poderosos telescopios de próxima generación y sus muy sensibles instrumentos, empezando con el recientemente lanzado Telescopio Espacial James Webb, captarán luz de las atmósferas de los exoplanetas e interpretarán los gases presentes para potencialmente identificar señales de condiciones habitables.

"No es sólo un número" , dijo Jessie Christiansen, jefa científica de archivos y científica investigadora del Instituto de Ciencias de Exoplanetas de la NASA en Caltech, en Pasadena. "Cada uno de ellos es un nuevo mundo, un planeta completamente nuevo. Me emociona cada uno de ellos porque no sabemos nada de ninguno", agregó.

