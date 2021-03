Graciela Camaño se defiende: "No había dictamen, por eso voté el otro proyecto"

La intimación de Anses a más de 200 magistrados que tramitaron su jubilación, pero siguen en actividad continúa sumando polémica. En menos de un mes desde que se conoció la decisión de la agencia dirigida por Fernanda Raverta hubo desde fuertes críticas por parte del Poder Judicial hasta una presentación que busca que se declare la inconstitucionalidad de la norma. En tanto que este jueves 25 de marzo se sumó un nuevo capítulo, en el Consejo de la Magistratura, donde se pusieron a votación tres proyectos para avanzar con el tema, trámite en el que diputada Graciela Camaño volvió a quedar en el centro de la polémica, al cambiar su voto en plena sesión para apoyar la postura del oficialismo.

“Había seis votos de un lado (del oficialismo) y seis del otro (por el proyecto que impulsaba el sector opositor). No había dictamen, por eso me subí, porque si no hacía eso no salía nada...", dijo Camaño en diálogo con Perfil.com. La posición de la legisladora despertó suspicacias porque ella era la autora del tercer proyecto en danza, y la de este jueves fue la segunda vez que vota con el oficialismo en una votación sensible. La anterior había sido cuando se alineó con el kirchnerismo para la revisión de los traslados de algunos magistrados.

Vehemente y convencida, Camaño explicó que "el aviso de la ANSES advertía, en febrero pasado, a unos 220 funcionarios judiciales que presentaron las carpetas para jubilarse y las dejaron stand by que tenían un plazo de 30 días hábiles administrativos para presentar la renuncia. De lo contrario, la carpeta iba a ser archivada y el organismo podría evaluar caso por caso si tienen que iniciar nuevamente todo el proceso para pedir la jubilación. Y así podrían perder beneficios".

Jueces y fiscales denuncian a la ANSES por la intimación a jubilarse

Tras eso, llegaron las notificaciones a los magistrados y, en las últimas horas, una presentación judicial de las asociaciones que los nuclean, en pos de conseguir la inconstitucionalidad de la norma. En tanto que, en paralelo, se abrió el camino en el Consejo de la Magistratura, en el que este jueves se votaron los tres proyectos elaborados sobre el tema: el de Alberto Lugones, el del diputado del PRO, Pablo Tonelli, y el de la propia Camaño.

El primero fue el que se impuso con los votos de los de los legisladores Mariano Recalde, Vanesa Siley, Silvia Pilatti, el propio Lugones, el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, el presidente del organismo, Diego Molea y el de Camaño, que se volvió decisivo y despertó distintas lecturas, incluso impactando entre las tendencias de redes.

El proyecto de Lugones sostenía que la notificación cursada por Anses de "ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos". Al tiempo que disponían la participación del Consejo en una mesa de enlace y coordinación con la ANSES.

En minoría quedó la oposición con los votos al proyecto del legislador Pablo Tonelli, que buscaba anular la resolución, y que contó con el apoyo de los representantes de los abogados, Diego Marías y Carlos Matterson; los de los jueces, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, y la legisladora Silvia Giacoppo.

El tercer proyecto era el de la propia Camaño, quien reconocía el derecho de la Anses a hacer los trámites jubilatorios pero que le pedía no exorbitara. Ella votó por su poyecto en primera instancia, pero ante el empate en seis votos de los dos, anunció que cambiaba su voto y se inclinaba por el que impulsaba el oficialismo.

Consultada por el tema, Camaño sostuvo que su postura respecto al tema “es clara” y detalló que, de hecho, fue ella misma quien exhortó a sus compañeros a que presenten los proyectos sobre el tema. Y en Comisión ya había planteado su idea sobre el asunto, considerando que "la nota de ANSES estuvo mal redactada, pero que el acto administrativo en sí mismo estaba bien", ya que considera que la nueva ley avala el planteo realizado por el organismo. Entonces, en el escenario planteado durante la votación con empate en seis votos, y ante la imposibilidad de que no hubiera dictamen, Camaño explicó que "lo más lógico fue sumarme a la primera postura".

CD/HB