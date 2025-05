Octavio Majul:“Mi viejo pasó de competir con Lanata a competir con el gordito insignificante de Jony Viale"

Octavio Majul, politólogo, doctor en Ciencias Sociales por el Conicet, músico y panelista, concedió una entrevista en FM Metro con Cayetano y Martìn Reich, donde volvió a hablar de su relación su padre Luis Majul y en la que dejó definiciones picantes como estas: “Mi viejo pasó de competir con Lanata a competir con el gordito insignificante de Jony Viale".

Majul hijo ya había realizado una entrevista en 2024 en la Facultad de Comunicación de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), donde había habló sobre vínculo con su papá: A los 24 años, mi papá era progre y militaba en el Partido Comunista con (Alfredo) Leuco. Y a los 28 años escribió ¿Por qué cayó Alfonsín? Por eso digo que soy hijo de las contradicciones de mi padre. Yo supongo que mi papá, algún día a la noche se preguntará qué paso y debe tener sus respuestas.

En esta nueva entrevista, Octavio Majul fue más allá en sus declaraciones: "¿Vamos a sorprendernos que a mi viejo le importa más los efectos políticos de lo que dice que la verdad? Su práctica profesional no la tengo que defender, se defiende solo. Le va recontra bien. No necesita que lo defiendan. Yo no lo consumo. Me haría mal si lo consumiera".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Octavio Majul: “Mi papá era progre y militaba en el Partido Comunista”

También se refirió como vivió de chico bajo los gobiernos kirchneristas: "De chico me la pasé separando a los kirchernistas de mi viejo. A los 17 o 18 años íbamos por la calle..., épocas de escraches del kirchnerismo..., 2011. Lo puteaban a mi viejo". En ese momento del reportaje, Cayetano le preguntó si era kirchnerista a lo que Majul respondió: ¿"Qué es ser kirchenerista? Lo fui cuando Cristina se despidió en el 2015. Fui a la plaza. Y ahora no lo voté a Santoro. No veo los reportajes de mi viejo a Milei. De la generación de mi viejo es de los únicos que resulto triunfador con el mileismo. Pobre mi viejo que de repente pasa de tener que competir con Lanata a competir con el gordito Viale que es lo más insignificante que hay."



Para finalizar, afirmó que: "Mi viejo en privado es un cago de risa porque lo mejor que sabe hacer es actuar. Él me pidió que estudiara en TEA. Estuve 6 meses, pero me fui porque no quería ser periodista. Pero ahora me dedico a la música. Tengo una canción grabada con el Mono de Kapanga que se llama Malandra.



Octavio Majul también realizó un análisis sobre el resultado de las elecciones y la baja participación, que fue del 53 por ciento: "La victoria de Milei fue el síntoma de la crisis política. Milei tenía la oportunidad de revitalizar el sistema político o de profundizar su crisis. Hoy da la sensación que esa crisis se profundizó. Si bien hay un porcentaje de gente que está motivada porque el mileisimo tiene un corazón fuerte, la primera mayoría en la Argentina es la gente que no fue a votar. Es gente a la cual el sistema político no la interpela".

fl