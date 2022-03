París: cómo es Mabillon, el barrio donde asesinaron al ex rugbier argentino Federico Aramburu

En el distrito 6to de París, Mabillon es un barrio pequeño y dinámico, densamente poblado por 200 negocios. Creció hace 43 años y esa, casualmente, es la edad promedio de las 3.366 personas que viven en esos diminutos, pero rendidores, 300 metros cuadrados de París. Allí, fue asesinado el ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu.

A cuatro cuadras de la Iglesia Saint Sulpice, Mabillon rinde homenaje a un monje benedictino, Jean Mabillon (1632-1707), un erudito y escritor de textos religiosos y sobre todo, el creador de la diplomacia tal como hoy se la conoce, gracias a su obra en latín De res diplomatica. Sin embargo, lo que menos se encuentra en el barrio es silencio monacal.

Barrio Mabillon, en el Boulevard Saint Germain de París.

Mabillon es un barrio intenso, en el que sólo hay departamentos y el 61% de ellos están ocupados por inquilinos que pagan entre 1000 y 3000 euros por mes. El 80% de los habitantes del barrio se compone de ejecutivos de empresas.

Hiperconectado, 10 líneas de colectivos recorren la zona y también la línea 10 del metro de París.

El crimen del ex Puma, Federico Aramburu

El ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu, ex Los Pumas, apenas había cumplido 42 años cuando fue asesinado en París, a las 6:15 a.m. del 19 de marzo, a metros del hotel donde se hospedaba.

Hasta unos minutos antes, tal vez una hora antes, Aramburu había estado en el Bar Mabillon, en donde quedó envuelto en una discusión con otros tres comensales de una mesa próxima.

Aramburu había llegado al Bar Mabillon a la 1 am para encontrarse con un amigo y ex colega del rugby en el Club Biarritz Olympique, Shaun Hegarty. Ambos tenían ahora una agencia de viajes, Espíritu Vasco.

El distrito 6º de París es precioso, pero ningún parisino camina por allí de noche.

Antes de llegar a Le Mabillon, Aramburu había compartido una cena en el bistró Volver, que regentea al argentino Carlos Muguruza. Allí se reencontró con viejos compañeros del rugby argentino: Marcelo Bosch, José Orengo y Octavio Bartolucci. Se despidieron en la puerta del bistró y Aramburu partió hacia Le Mobillon.

El bar de la discordia

El bar Le Mabillon se encuentra sobre la Rue du Four, a la altura 164 del Boulevard Saint-Germain. Es decir, no está sobre una de las avenidas más concurridas de París sino sobre una diagonal adyacente.

Para lo que cuesta cualquier bocadito en una de las zonas más turísticas de París, Le Mabillon, inaugurado en 1969, a dos cuadras del Odeón, es un bar barato y popular.

Si bien Le Mabillon no está en una cava subterránea, como algunos de los antros vecinos, la atmósfera del lugar es bastante turbia: poca luz, mucho rojo en la decoración, velas, alcohol hasta las 5 am (inusual en París, sobre todo en una ciudad aún muy golpeada por la pandemia). Desde luego, las mesitas sobre la terraza (es decir, la vereda) vuelven el espacio más democrático y acogedor, como se acostumbra en Ciudad Luz.

Armaburu estuvo casi cinco horas en el bar, un tiempo considerablemente extenso para lo poco que ofrece el sitio, que funciona como bistró de día (abre a las 7 am), pero como nightclub de noche.

Hay barrios muy visitados de día, pero a los que las empresas de turismo desaconsejan ir de noche.

Le Mabillon se especializa en cócteles y “platos clásicos”, nada exótico: hamburguesas con papas fritas, escargots (los caracoles, la típica “picada” francesa), risotto de camarones, el icónico foie gras (veganos y vegetarianos abstenerse), costillitas de carne vacuna, escalopes de ternera, pulpo, salmón rojo a la plancha y no mucho más.

Con happy hour de 18 a 20 hs, hay que llegar a tiempo para recorrer la carta de 29 opciones de vinos, 6 cocktails, 8 variedades de champagne, 14 tipos de whiskies y 25 tragos, licores y aperitivos.

Risotto de camarones, menú de Le Mabillon, donde el ex rugbier Aramburu pasó sus últimas horas de vida.

La prensa francesa comentó que, mientras Arambnuru y su socio estaban en Le Mabillon, por razones que se desconocen aún, el ex rugbier argentino intervino en una discusión que mantenían dos hombres de ultraderecha (uno de ellos, llamado de nombre Loïk Le Priol), y una mujer, Lison, que estaban cerca de él.

Un testigo de la discusión declaró luego que, el argentino se fue a las manos, pero que en medio de la disputa apareció alguien que mostró una placa policial y luego la guardó en el bolsillo.

La calma aparentemente volvió a reinar en Le Mabillon. Cuando Aramburu caminaba hacia su hospedaje, el Hotel De Buci, a 200 metros del bar, “sorpresivamente” apareció un Jeep verde manejado por una mujer, que llevaba a dos hombres en su interior. Al menos uno de ellos disparó “entre cinco y seis tiros”.

Le Mabillon es un nightclub y ofrece una variada carta de bebidas con alcohol.

Sobre el Boulevard Saint-Germain no había prácticamente nadie. Era sábado y el día recién comenzaba, mientras para Federico Martín Aramburu acababa de terminar.

¿París es peligrosa?

París no es más peligrosa que Berlín, Amsterdam o Madrid, pero hay barrios que a ciertas horas del día conviene evitar, recomiendan los mismos parisinos. En esa lista se encuentra el distrito 6º, en donde fue asesinado el ex rugbier argentino Federico Martín Aramburu.

De noche, los barrios más tranquilos son el 7º, 14º, 15º y 20º; el resto, no.

Los barrios que los turistas deben definitivamente evitar son las del norte: Barbès-Rochechouart, Château-Rouge y Château d’eau, a las que se accede en metro; las estaciones llevan esos nombres.

En el distrito 19 se suceden las mayores tasas de criminalidad de París, allí donde resuenan nombres barriales como Riquet Stalingrad, Cambrai, Place des Fêtes, Danube, Belleville, Jaurès, Ourcq-Rue Petit-Laumiere, etc.

Una imagen habitual en París: las protestas.

El distrito sexto, donde se encuentra Le Mabillon, es cada vez más popular en París, pero también uno de los sitios cada vez más custodiados por la policía local “porque el terror puede producirse en cualquier parte y en cualquier momento”, según recomiendan las autoridades turísticas.

Montmartre, Montparnasse, Chàtelet-Les Halles y el Boulevard Saint-Germain son zonas brillantes durante el día, pero que debería evitar para caminar tarde de noche.

Después de las 18 hs, incluya también en la lista los siguientes destinos parisinos: le Château-Rouge à Montmartre, la Gare du Nord, Strasbourg St-Denis, Réaumur Sébastopol et Montparnasse Bienvenue.

MM / ED