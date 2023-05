Un pastor evangelista convoca a destruir estatuas del Gauchito Gil "en el nombre de Jesús"

Un pastor evangélico llamado Ezequiel compartió un video en el que se lo ve predicando y llamando a destruir estatuas del Gauchito Gil. En las imágenes que se viralizaron se lo ve justificar el destrozo de las imágenes del santo pagano mientras otro joven golpea con un matafuegos un altar.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá qué grandote que es”, comienza el pastor, mientras su compañero toma un matafuegos de los que se usan en los autos e intenta derribar la imagen.

"Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, continúa el religioso. Luego se los ve arrancar una cruz y destruir las ofrendas que los devotos del santo le dejan al patrono para pedir o agradecer favores.

El video fue compartido en Twitter por el usuario @bamelnegro y muy rápidamente se volvió viral: ya lleva más de 6 millones de reproducciones en un día. Algunos usuarios repudiaron el hecho y otros señalaron que incita a la violencia.

“Tiene unas ganas de que le baleen el templo este”, escribió un usuario. “No quisiera ser familiar de este que le van a caer 87 maldiciones juntas”, sumó otra. “No soy devota del Gauchito Gil en particular, pero me dolió lo que hicieron, hay mucha gente para la que es importante. Además, hay una violencia innecesaria en destruirle la cara y burlarse. Qué pobreza de espíritu, no creo siquiera que otros pastores del bien estén de acuerdo”, señaló otra seguidora.

El pastor Ezequiel sostuvo que tiene “fundamentos bíblicos"

Ezequiel habló con TN y explicó: “Tengo varios videos haciendo eso, predico la palabra de Dios y tengo fundamentos bíblicos que hablan sobre la idolatría y lo que llega a ocasionar”. "Muchos jóvenes están atados a esa maldición y no pueden salir y creemos que en el ambiente espiritual es una maldición que lleva a la juventud a delinquir y rendir ofrendas a dioses paganos”, sostuvo.

Según él, el Gauchito Gil “es abominación ante los ojos de Dios”. “Si nosotros rompemos un altar estamos cortando en el ambiente espiritual, con accidentes, trabajos, muerte, ofrendas y sacrificio hechos al diablo”, aseguró.

