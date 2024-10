Perú aprovechó la crisis del Uruguay de Bielsa y lo venció 1-0 en Lima

Perú le ganó 1-0 a Uruguay este viernes en Lima, en el encuentro que cerró la novena fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, y el resultado dejo en una crisis todavía mayor a la selección de Marcelo Bielsa, que en la semana había expuesto en los medios la "grieta" que separa al entrenador argentino de los principales referentes del equipo celeste.

El gol del primer triunfo en estas clasificatorias de la selección incaica fue anotado de cabeza por el defensa Miguel Araujo a los 88 minutos del partido disputado en el Estadio Nacional. En la décima fecha, Perú visitará a Brasil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia y Uruguay recibirá a Ecuador en Montevideo. Uruguay se ubica con 15 puntos en el tercer lugar de las Eliminatorias del Mundial 2026, que sigue liderando Argentina con 19 puntos, mientras que Perú trepó al penúltimo lugar con 6 unidades.

Críticas contra Marcelo Bielsa: el presidente de la AUF le dio la razón a Luis Suárez

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El partido fue parejo, sin muchas situaciones de gol, nosotros tuvimos más la pelota pero no creamos peligro, pero las sensaciones que ellos tenían cuando atacaban eran mejores que las nuestras. El partido debería haber terminado empatado, pero no creamos peligro y entonces nuestra actuación no fue positiva", señaló Bielsa en la conferencia posterior, indicando que no había hecho cambios porque "Uruguay tiene individualidades para generar situaciones de gol o crear peligro, me siento responsable de que con los jugadores que contamos de mitad de cancha para adelante la proporción de situaciones de gol que creamos sea tan baja, pero no consideré que hacer cambios que mejoraran lo que estábamos gestando, tal vez fue un error, pero me pareció que era lo conveniente...".

"Por todo lo que pasó mi autoridad queda afectada, pero eso no tuvo efectos en el partido, mi trabajo de preparar el partido no cambió y la entrega del equipo fue buena, generosa, igual que siempre. Todos actuamos con máxima seriedad, pese a todo lo que pasó".

Síntesis del partido Perú - Uruguay 1-0

Estadio: Estadio Nacional José Diaz (Lima)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Perú: Pedro Gallese - Miguel Araujo Blanco, Carlos Zambrano (cap), Luis Abram - Andy Polo Andrade, Jesús Abdallah Castillo Molina, Oliver Sonne (Jean Archimbaud 82), Sergio Peña (Renzo Garces 90), Alexander Callens (Piero Aldair 72) - Edison Flores (Bryan Reyna 71), Alex Valera (Luis Ramos 82). DT: Jorge Fossati.

Uruguay: Sergio Rochet - Guillermo Varela, Manuel Ugarte, Santiago Bueno - Nahitán Nández (Luciano Rodriguez 90), Federico Valverde (cap), Nicolas Fonseca, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta - Cristian Gonzalo Olivera Ibarra (Facundo Pellistri 46), Darwin Nunez. DT: Marcelo Bielsa.

Gol, en el segundo tiempo, 88m. Migeul Araujo.

AFP/HB