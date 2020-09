Pichetto, pesimista: "Indudablemente, no hay destino para la Argentina"

"Ya ni siquiera hay verano en la Argentina, todo es oscuro, hay un debilitamiento de la figura presidencial, porque un día dice una cosa y al otro día hace otra... Ni siquiera hay visos de algún día luminoso, no hay esperanza", dijo este jueves 17 de septiembre el titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) Miguel Angel Pichetto, que tras cuestionar la forma en que se manejó la larga cuarentena pandémica en la Argentina, habló del volumen político del frente de Todos, señalando que "más allá de lo que muchos quisieron creer, incluso algunos comunicadores, el poder acá siempre lo tuvo Cristina Kirchner".

"Ella (por Cristina) fue la que eligió la formula con Fernández, y quien elige siempre es quien tiene el poder, ahora muchos hablan de que el Presidente y Cristina se van a pelear, pero eso nunca va a ocurrir, porque lo dejaría sin poder a Fernández", señaló Pichetto en diálogo con Eduardo van der Kooy y Daniel Fernández Canedo, en La Rosca, el ciclo político que conducen en Todo Noticias (TN).

"Al menos le hubieran dicho a los empresarios hoteleros 'preparen el verano', en Punta del Este ya tienen el 60% de la ocupación tomada para el verano", agregó Pichetto, refiriéndose luego a la situación que se vive en Brasil: "Yo no voy a defender en el plano personal a Bolsonaro, pero es un presidente vituperado por el progresismo argentino, y allá que no cerraron 6 meses la economía, prevén una inflación de 2,5% para el año que viene, actividad económica en aceleración y tienen 370 mil millones de dólares en reservas...".

"Los países en crisis la salida solo pueden ser con un plan económico consistente, casi de shock, para bajar la inflación, y tiene que haber algunos acuerdos de la política y los sectores económicos, empresarios y sindicales, como ocurrió en 2001", destacó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

"En 2001 hubo diálogo social, la Iglesia ayudó e intervino en el diálogo, era otra Iglesia, no la de la ideología del pobrismo como pasa ahora, que alienta a movimientos sociales que operan como gerentes de la pobreza" señaló el ex titular del Bloque del PJ en el Senado,

Sobre la decisión del Senado de dar marcha atrás con los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, Pichetto rechazó que hayan sido trámites expres: "Se votó en los plazos que podían esperarse, eso no me llama la atención, tampoco sorprende el resultado, lo que si es importante es ver que resolverá finalmente la Corte sobre esos temas", indicó sobre ese punto.

Sobre la protesta policial en la provincia de Buenos Aires opinó que "fue para golpear a Kicillof y Berni, pero es un tema que todavía no terminó", y advirtió que "se pudo haber dejado guardias minimas en la Justicia, porque acá se abrió para soltar a 6 mil delincuentes peligrosos por la pandemia, narcos, asesinos, violadores, y lo cierto es que en las cárceles casi no hubo nivel de infección".

Finalmente se refirió a las declaraciones de Emilio Monzó sobre la conveniencia de que Mauricio Macri se retirara de la política, las que consideró "expresiones desafortunadas". "Me parece lógico que los hombres más jóvenes quieran ganar espacios, pero no sirven esas declaraciones, porque además hay una visión de no reconocimiento de hombres que fueron importantes en el Gobierno de Macri, y hacen declaraciones que debilitan al propio frente opositor".

"Lo del allanamiento a la quinta de Macri es un tema infame y burdo", destacó finalmente, señalando que "es un mensaje" que le quieren dar al exmandatario", y al respecto recordó que el mismo Alberto Fernández "dijo que ya no había cuarentena y hace reuniones todo el tiempo en las que aparece sin barbijo".

