Pichetto contra la cuarentena: "Seis meses es una locura, y con resultado frustrante"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, volvió a criticar la cuarentena por la pandemia del coronavirus y aseguró que "seis meses es una locura, y con resultado frustrante". Además, alertó que "hay algunos actores del Gobierno que te quieren llevar puesto hasta fin de año" con el aislamiento.

"Creo que el presidente esperaba mejores resultados. No le voy a imputar mala fe. La cuarentena podía haber sido por 30 o 40 días. Lo de ahora es insostenible. El fundamento era para preparar a los equipos de salud, compramos la cuarentena como compramos la convertibilidad, en la Argentina es todo extremo", expresó el ex senador en diálogo con TN.

En esa línea, señaló que "en función de esta cuarentena interminable", "se le ha dado Fernández la agenda, la decisión de los DNU, de los aciertos y también de los errores".

Pichetto también le pidió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, mantener sus decisiones de apertura: "Larreta tiene el desafío de tratar de sostener con valentía las decisiones que toma, no puede venir un decretito de Cafiero a cerrarle las terrazas y las habilitaciones de los comercios en atribuciones exclusivas y excluyentes del derecho de la Ciudad".

"El jefe de Gobierno decidió abrir y hay que bancarse la decisión. Hay que terminar con el control policial en las calles, este modelo policiaco hay que terminarlo", sentenció.

Miguel Ángel Pichetto: "Hay una visión totalmente ingenua e irresponsable por parte de Frederic"

"Si no recuperamos un proceso de normalidad, tampoco el Congreso ni el Poder judicial van a recuperar la normalidad, y hay algunos actores del Gobierno que te quieren llevar puesto hasta fin de año, especialmente en las Provincia de Buenos Aires te quieren llevar hasta no se sabe cuándo, el ministro de Salud dijo que no iba a ver Navidad", expresó.

En cuanto a la situación de Lázaro Báez, señaló: "Es inadmisible una prisión preventiva de 4 años y medio sin sentencia. En la reforma deberíamos avanzar a un sistema acusatorio con el rol de fiscal trabajando y el juez de garantía. Y hay que ir a un sistema de acuerdo de penas. Cuando hay hechos notorios, infragantis, hay que ir a procesos mucho más acelerados, de lo contrario ningún proceso judicial en Argentina tarda menos de 15 años".

Asimismo, expresó. "Hubo una línea en Comodoro Py de satisfacción ciudadana muy rápida y efectista a través de la prisión preventiva, entonces la gente cree que en el juicio de instrucción está la sentencia condenatorio y no es así. Hay que ir a un sistema acusatorio, rápido y efectivo al estilo americano. El juicio oral es una excepcionalidad en Estados Unidos".

Por otro lado, habló sobre las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Hay en Argentina, a partir de los juzgamientos de lesa humanidad, una ampliación de la responsabilidad objetiva. En el marco de los militares. Eso trasladado a los delitos de la administración pública me parece complicado".

Miguel Pichetto: "Creían que podía haber un Alberto moderado, pero giró a la izquierda"

"Hay causas en las que la vicepresidenta tienen decisiones que no tienen carácter judicial. Son causas de naturaleza política convalidadas por el Congreso como el Memorándum y el dólar futuro. Pero también hay causas que sí son indudablemente materia de investigación, en el tema de obra pública hay una ampliación de la responsabilidad objetiva muy alta, la figura de la asociación ilícita, siempre es compleja. Es muy complicada en el tema de la prueba", argumentó.

En ese sentido, continuó: "El Poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidenta. Alberto no se puede separar de la vicepresidenta que maneja las cámaras, que tiene el núcleo duro, que tiene las organizaciones sociales para ocupar la calle, hay puntos de coincidencia entre la liberación de presos y la ocupación de terrenos".

Por último, lanzó una fuerte crítica contra el Papa Francisco: "El Papa esperemos que alguna vez diga un mensaje a los argentinos. Parece que el Papa nos expulsó del reino de Dios. No hay una palabra para convocar a la unidad. Decirles muchachos no pueden generar hechos de violencia, estos grupos que él amparó, protegidos del Papa como la figura de Grabois".

EuDr / DS