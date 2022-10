Pilar: una escuela no le renovó la matrícula a ocho alumnos con discapacidad porque "bajan la vara"

Padres y madres denunciaron que un colegio privado dejó sin vacantes a ocho alumnos con discapacidad. Se trata del establecimiento educativo Magno College, ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar.

"El dueño de la escuela dijo que la presencia de mi hijo 'baja la vara' de la escuela", relató Pablo Basz, padre de uno de los estudiantes afectados por la decisión de la escuela, en diálogo con Todo Noticias (TN).

A su vez, los padres explicaron que mantuvieron una reunión con el dueño de la institución, Boix Mansilla, y que este argumentó que el colegio "es como un departamento que está en alquiler" y que "él puede decidir año a año renovarle al inquilino el contrato".

Asimismo, mencionaron que el comunicado donde les informaban que les negaban la matrícula para el año 2023 a sus hijos fue enviada vía mail y posteriormente se organizó una reunión para conversar al respecto.

Fue en aquel encuentro donde a Basz, padre de Emanuel, le dijeron que su hijo "baja la vara" de la institución. Emanuel tiene 10 años y Síndrome de Hunter, lo que lo afecta a nivel físico y neurológico.

El comunicado enviado por el colegio a los padres.

"Emanuel no habría sido matriculado por ninguna otra escuela ni lo va a ser, y ninguna empresa le va a dar empleo el día de mañana", le habría dicho el dueño del establecimiento al padre del pequeño, quien aseguró que el lugar era un modelo de inclusión hasta que se realizó un cambio de directora y comenzaron a notar "obstáculos".

Cabe destacar que los padres de los chicos con discapacidad mencionaron que la reacción de las otras familias y compañeros de sus hijos fue absolutamente contraria a la del colegio. "Muchos padres eligen la escuela por los valores que representan y hay mucha preocupación en este sentido", añadieron.

La respuesta del colegio

Desde el medio Todo Noticias (TN) se acercaron hasta la institución para consultar sobre lo sucedido, sin embargo desde Magno College sentenciaron que "no tienen nada que explicar" dado que se trata de una situación "confidencial".

Por su parte, el Ministerio de Educación informó que se puso al tanto de la situación durante el fin de semana largo y que este martes se presentaron en el establecimiento para pedirle al colegio que notifique sobre los motivos que llevaron a tomar dicha decisión.

"Buscamos al menos la condena social", manifestó Basz e informó que también procedieron a realizar una denuncia en el INADI y en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

"Doloroso, antiético y durísimo": la reacción de los padres

"No hay nada peor que te persigan con la enfermedad de tu hijo, pero además de que fue doloroso, antiético y durísimo, es ilegal", expresó el padre de Emanuel.

Sin embargo, a pesar del destrato y el rechazo, el hombre insiste en que quiere que el colegio revierta su decisión. "Nuestra postura es que Manu pueda seguir en esta escuela", reafirmó.

En cuanto a otro padre, Ignacio, este mencionó que ante la reiterada postura negativa de la escuela optó por buscar otra institución para su hijo, aunque resaltó lo difícil que se vuelve encontrar un establecimiento que los acepte, sobre todo en casos como el suyo donde se requiere la presencia de una maestra integradora. "La última vez estuvimos un año y medio buscando", narró.

"Me acuerdo del baldaso de agua fría, viernes 19:30 ver ese mail, sin poder reaccionar, ni poder ir al colegio a pedir explicaciones, fue un fin de semana que no me gustaría volver a pasar", recordó Ignacio y concluyó junto a Basz en que sus hijos son muy capaces y "lo pueden todo".

