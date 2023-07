La ciudad de Bariloche está atravesada por estos días una disputa que parte aguas entre vecinos y vecinas y la dirigencia política.

Es que la Municipalidad recibió la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos para hacer una serie de reformas en el Centro Cívico, cuyo principal proyecto es quitar del centro de la plaza el monumento a Julio Argentino Roca, algo celebrado por organismos de Derechos Humanos y resistido por sectores que defienden su centralidad en uno de los puntos más turísticos de la localidad.

El proyecto para modificar el centro cívico no es nuevo. Más que el traslado del monumento a una zona alejada de la centralidad, no se prevén grandes reformas edilicias y estructurales que alteren la forma actual del lugar, pero el objetivo del proyecto fue limpiar la zona de cables y postes, restaurar el suelo y proteger algunos sectores que son blanco de vandalismo.

Esta iniciativa, que mantiene dividida a la sociedad barilochense, busca modificar la dinámica de un lugar en el que confluyen intereses políticos y sociales de la zona por múltiples motivos.

Por ejemplo, en temporada alta, el turismo local e internacional es atraído por el Centro Cívico y los pintorescos edificios patagónicos de piedra grisácea y aberturas de madera, visita obligada para cualquiera que llega hasta el lugar. Pero durante todo el año, esa plaza central de la localidad es utilizada por los propios habitantes de la ciudad.

En ese caso, lo utilizan para las fiestas, festivales y movilizaciones por múltiples reclamos que periódicamente realizan trabajadores, trabajadoras y militantes populares de diferentes causas. En el medio, siempre está el monumento a Roca, blanco de pintadas, roturas y demás acciones con tono político: en la Patagonia muchas organizaciones remarcan cómo fue el accionar del expresidente que emprendió la Campaña del Desierto.

Pero las voces a favor y en contra del monumento se exacerbaron en los últimos días en Bariloche, cuando los medios locales dieron cuenta de la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos del proyecto para restaurarlo y correrlo de la parte central de la plaza. La propuesta es que pase a estar en una barranca ubicada a metros del lugar, dentro del Centro Cívico, en contacto con otros monumentos, mirando al lago.

Efecto en Buenos Aires y en plena campaña

La noticia tuvo su efecto en Buenos Aires, donde el orfebre a cargo de diseñar los bastones presidenciales, Juan Carlos Pallarols, tomó nota del asunto y envió una carta al intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la que le ofreció viajar junto a su equipo para participar en la restauración. También se opuso a un eventual traslado, ya que implica, a su modo de ver, "un riesgo enorme e innecesario", según consignó el diario Río Negro.

El Centro Cívico de Bariloche.

Esta discusión también toma mayor relevancia porque se da al calor del proceso electoral. Desde el 10 de diciembre, Gennuso, hombre del partido provincial Juntos Somos Río Negro, debe dejar su puesto, pretendido por Carlos Aristegui, de Cambia Río Negro, y Pablo Chamatrópulos, de Sumamos por Bariloche, quienes se pronunciaron a favor de que haya una consulta popular para avanzar en las modificaciones.

"Al menos durante mi gestión no la habrá, con todas las elecciones que tenemos por delante. El camino está marcado". El autor de la afirmación es el intendente Gennuso, ante la consulta de PERFIL.

"Hay toda una disputa sobre el espacio que trae peleas y vandalismo que afecta al monumento histórico que es el Centro Cívico. Nosotros tenemos un mandato de preservación sorbe todo el conjunto histórico, incluso el piso. La propuesta que llevamos a la Comisión Nacional de Monumentos, que nos debe autorizar, implica una restauración bastante importante para no afectar la obra que, más allá de las consideraciones políticas sobre Roca, es una obra artística importante", sumó el dirigente.

La palabra del intendente: "El plano original es sin Roca"

Gennuso también defendió la idea al decir que el plano original del Centro Cívico no contemplaba el monumento. Relató que cuando entre 1930 y 1940 se estaba construyendo el ala en el que se iba a emplazar el Correo se acabó el dinero del financiamiento, con lo cual quienes estaban a cargo de la obra hicieron una gestión con el vicepresidente Julio Roca (h), quien accedió a girar los fondos con una condición: que se instale un monumento de su padre en el lugar.

"El plano original es sin Roca en el medio de la plaza. La visual es la plaza que se junta con el lago, y el monumento es muy molesto para el uso que se le da a la plaza, la centralidad impacta bastante", dijo el intendente.

Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche.

Según le contó a este medio el jefe comunal, uno de los episodios en los que se traduce la pelea en torno al monumento y la disputa por el espacio se da entre quienes cada 24 de marzo llegan hasta el lugar y pintan en el suelo pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo y quienes posteriormente se acercan a taparlos. "Por eso propusimos una especie de muro artístico para plasmar la expresión sobre los derechos humanos y que no se pinte más el piso para preservar la plaza", dijo Gennuso respecto a la iniciativa que también prevé la instalación de un homenaje a Madres y Abuelas.

"No queremos generar más violencia de la que hay, porque hay personas que critican sin ni siquiera leer lo que proponemos. Queremos una situación de tranquilidad. Pero acá la respuesta típica de cualquier dirigente es que no es momento para hacer tal cosa, y yo siempre he trabajado para vencer esa excusa", sostuvo.

En esa línea, el jefe comunal de Bariloche dijo que "más allá de lo que yo piense, que tengo un pensamiento y se lo que pasó con los pueblos originarios de mi zona, esto es algo que lo centramos en torno a la preservación de los espacios".

ASV/LT