Video: el momento en que una enorme grúa se incendió y colapsó en Nueva York

Otra vez el pánico paralizó los corazones en la “Gran Manzana”. En el barrio conocido como Hell's Kitchen, en el lado Este de Manhattan, en la 10a avenida y la calle 10 un estruendoso ruido alarmó a los vecinos de la zona. Una enorme grúa de construcción se incendió, colapsó y una parte impactó contra un edificio de la vereda de enfrente, antes de caer sobre la vereda. Según las primeras versiones, habrían dos heridos.

Al caer, la grúa alcanzó a golpear un edificio mientras varios autos transitaban por la calle 10ma. La estrepitosa caída provocó que corridas y alarmó a los vecinos. Según las primeras versiones, habría dos heridos, entre ellos un bombero.

Al momento se desconoce con precisión si la caída dejó más víctimas y todavía se están calculando los daños económicos generados. El Departamento de Policía, según informó The New York Times, se desconocía si la grúa estaba ocupada cuando se prendió en llamas, aunque confirmó que, al menos, hay un herido con lesiones menores.

El colapso obligó el cierre de varias calles alrededor de la zona de la catástrofe. En la misma línea, las autoridades neoyorquinas sugirieron en sus redes sociales evitar la zona. “Debido al colapso de una grúa, evite el área de 10th Avenue y 11th Avenue desde West 41 Street hasta West 42 Street. Use rutas alternativas y espere tráfico en el área”, declaró en su cuenta de Twitter.

Como medida preventiva, las autoridades determinaron evacuar las estructuras cercanas para revisar el estado de situación. Algunos de quienes percibieron el momento afirmaron que ese tipo de ruidos no eran frecuentes en la ciudad. “Fue un choque fuerte, fuerte”, comentó el testigo Jordy Jiménez, citado por The New York Times.

Antecedente inmediato

El 5 de febrero de 2016, en el barrio Tribeca de Nueva York, también una grúa colapsó provocando la muerte de una persona y dos heridos.

En aquella oportunidad, la grúa estaba montada sobre un vehículo denominado “oruga” y los operadores estaban bajándola a raíz de las condiciones climáticas desfavorables cuando cayó en la calle.

El alcalde neoyorquino de ese momento, Bill de Blasio, brindó una conferencia de prensa donde especificó detalles de la grúa. Aquel invierno estadounidense la grúa medía 172 metros de largo, se desplomó en Worth Street, en el sur de Manhattan, a lo largo de la calle, impactando a varios vehículos estacionados y también a uno que se hallaba en medio de la calzada

