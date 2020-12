Polémica en redes sociales contra el restaurante que echó a Nicolás Wiñazki

Tras conocerse que el periodista Nicolás Wiñazki fue echado de un restaurante de comida alemana en Ciudad Jardín, en El Palomar, cientos de comentarios apuntaron contra el local en sus redes sociales por prohibirle el ingreso al comunicador, quien dijo que se le impidió la permanencia por su oposición al gobierno.

En la tarde de este miércoles 30 de diciembre, la página del restaurante de estilo alemán Graf Zeppelin, que se especializa en cervezas y comidas típicas de Alemania, se llenó de comentarios que exigían explicaciones sobre lo denunciado por el periodista, e incluso los cuestionaron por las “restricciones en el ingreso” presuntamente relacionadas a ideas políticas. Este medio intentó comunicarse con el lugar, pero no obtuvo respuesta.

“Disfrutamos mucho la cocina alemana pero entiendo que tienen restricciones de ingreso. ¿Podrían especificar cuáles son? Espero su respuesta. Gracias”, escribió un usuario. “No soy K ni M puedo ir igual o tengo que ser K para que me dejan entrar? Avisen porque a ver si voy con mi familia hasta allí y me echan como al periodista de TN”, fue otro de los comentarios.

Nicolás Wiñazki contó cómo lo echaron de un restaurante: "Ya no sos bienvenido"

“Si buscas un lugar democrático, empático y con buena atención, este NO LO ES ! Es de lo peor!”, apuntó otro de los usuarios. “Si es verdad que han discriminado a un periodista por no ser kirchnerista, sería conveniente que lo aclaren…”, dijo otro.

El tema también fue tendencia en Twitter, por las publicaciones referidas al restaurante tras el relato del comunicador.

"Graf Zeppelin":

Porque Nicolás Wiñazki contó que le negaron el ingreso a ese restaurante pic.twitter.com/0afhGy40q8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 30, 2020

"No sos bienvenido"

Luego de que se viralizara en Twitter una publicación que denunciaba lo sucedido con el periodista de TN y Clarín, fue Wiñazki quien confirmó el episodio y relató que hace más de 40 años que frecuenta el restaurante, ubicado en la localidad bonaerense de El Palomar, pero que en esta oportunidad el lugar “cambió de dueños” y le prohibieron el ingreso.

“Me parece bastante triste que por cuestiones que, creo yo, el dueño creyó políticas, no pueda ir más a un lugar que me encantaba y al que voy hace 40 años”, dijo en diálogo con PERFIL.

El conductor de TN Central explicó que el hecho ocurrió semanas atrás, el 9 de diciembre, cuando fue al lugar con su familia después del acto escolar de fin de año de una de sus hijas. Al ingresar y pedir mesa para ocho personas, le dijeron que el lugar había cambiado de dueños, que "ya no era bienvenido" y que no iban a atenderlo.

“Cuando llegué le dije que éramos ocho, y me respondió que no me iban a atender. Mi reacción fue decirle 'pero vine toda mi vida acá'. Y me respondió 'pero ya no sos bienvenido, no te vamos a atender más'”, contó el periodista.

AG / DS