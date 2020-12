El periodista de Todo Noticias (TN), Nicolás Wiñazki habría sido echado de un restaurante en la localidad bonaerense de El Palomar y la noticia difundida por usuarios de Twitter generó indignación en la red social.

El hecho habría ocurrido en un restaurante de Ciudad Jardín, donde no habrían dejado entrar al periodista por motivos políticos. "Intolerantes! Antidemocráticos!", tuiteó su padre, el filósofo y escritor Miguel Wiñazki.

Mi absoluta solidaridad con @wwnicolas a quien no dejaron entrar en el restaurante Graf Zepelín de Ciudad Jardín por no ser K. Esta vez no le tenemos miedo. — Teresita Ferrari (@Teresitaferrari) December 29, 2020

"Mi absoluta solidaridad con @wwnicolas a quien no dejaron entrar en el restaurante Graf Zepelín de Ciudad Jardín por no ser K. Esta vez no le tenemos miedo", tuiteó la usuarios Teresita García, periodista freelance.

Miguel Wiñazki, periodista y padre de Nicolás, citó un tuit que daba esta información y agregó: "Intolerantes! Antidemocráticos!".

"#NoIrAlRestauranteGrafZepoelin son K En el restorán "Graf Zeppelin" de Ciudad Jardín, le prohibieron la entrada al periodista Nicolás Wiñazki por no ser "K"......o sea son discriminadores!!! Que se haga viral!!! Si compartís, por favor envialo! Gracias!", decía el tuit citado por Miguel Wiñazki.