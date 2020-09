María Rachid se olvidó que Carrió no es más diputada y Nicolás Wiñazki no dejó pasar la oportunidad

La titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid, sorprendió este jueves 24 de septiembre con una curiosa defensa al diputado nacional por Salta del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, tras el escándalo que generó en la Cámara de Diputados al protagonizar una escena erótica en medio de una sesión virtual por la que fue suspendido.

"¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...", expresó la ex legisladora porteña en su cuenta de Twitter.

Rachid aclaró que, si bien condenaba el accionar de Ameri, le pareció desmedida la reacción de la opinión pública. “Se ocupan de esto, pero no de que la diputada Carrió no va nunca a ninguna sesión", dijo más tarde durante una entrevista al canal de noticias TN, y fue rápidamente corregida al aire por el periodista Nicolás Wiñazki.

¿Sabe por qué no va nunca la diputada Carrió a la sesión?, interpeló el conductor a Rachid. "Seguramente porque se desvive por la Nación y por la República", contestó la extitular del Inadi. "Porque no es más diputada", replicó Wiñazki. Por su parte Rachid aclaró que "por supuesto" sabía que Carrió ya no era diputada y retrucó: "Cuando era diputada no fue nunca a sesionar y no se encargan de eso".

No fue el único cruce que la funcionaria mantuvo durante la entrevista. "Me parece escandaloso que en un país en donde estamos en una pandemia estemos horrorizados porque un diputado hace eso. No estaba teniendo relaciones sexuales", afirmó, y argumentó: "Me parece condenable que cualquier diputado esté haciendo cualquier otra cosa durante una sesión, por ejemplo poner una foto cuando uno tiene que estar en sesión y no está. Me parece que merece una sanción".

Asimismo, aseguró: "Tiene que ver con la diversidad sexual porque es en el mismo lugar de una moralina rancia, pensé que la habíamos superado. El señor piensa que la cámara está apagada, le da un beso en la teta a su compañera y se generan estos comentarios". Y expresó: "Que al diputado lo sancionen por estar en otra cosa en vez de en la sesión. De ahí en más de los comentarios que se están escuchando... Desplegar sus gustos sexuales es una cosa, él dice que pensó que la cámara estaba desconectada. ¿Los legisladores y legisladores de la nación no deben tener relaciones sexuales en este momento de pandemia?".

