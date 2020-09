La curiosa defensa de María Rachid a Ameri: "¿Y los que juegan Candy Crush mientras trabajan?"

La titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid, sorprendió con una curiosa defensa al diputado nacional por Salta del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, tras el escándalo que generó en la Cámara de Diputados al protagonizar una escena erótica en medio de una sesión virtual por la que fue suspendido.

"¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren...", expresó la ex legisladora porteña en su cuenta de Twitter.

¿De verdad van a hacer tanto escándalo porque un diputado pensó que no tenía conexión y le besó la teta a su compañera? ¿Se reactivó moralidad? Una sanción a él y los que juegan candy crash mientras trabajan me parece bien. Pero no exageren... — María Rachid (@mariarachid) September 24, 2020

En esa línea, en diálogo con TN, la ex vicepresidenta del INADI, agregó: "Me parece escandaloso que en un país en donde estamos en una pandemia estemos horrorizados porque un diputado hace eso. No estaba teniendo relaciones sexuales".

"Me parece condenable que cualquier diputado esté haciendo cualquier otra cosa durante una sesión, por ejemplo poner una foto cuando uno tiene que estar en sesión y no está. Me parece que merece una sanción", añadió.

Asimismo, aseguró: "Tiene que ver con la diversidad sexual porque es en el mismo lugar de una moralina rancia, pensé que la habíamos superado. El señor piensa que la cámara está apagada, le da un beso en la teta a su compañera y se generan estos comentarios".

"Que al diputado lo sancionen por estar en otra cosa en vez de en la sesión. De ahí en más de los comentarios que se están escuchando... Desplegar sus gustos sexuales es una cosa, él dice que pensó que la cámara estaba desconectada. ¿Los legisladores y legisladores de la nación no deben tener relaciones sexuales en este momento de pandemia?", expresó.

Juan Emilio Ameri: "Le dije a mi pareja 'cómo quedaron las prótesis' y la besé... Creí que no había internet"

En ese sentido, manifestó: "Hay declaraciones y observaciones que me parecen arcaicas. Me parece mal que jueguen al Candy Crush o le bese la teta a la compañera en el medio de la sesión, merece una sanción. Hay algunos comentarios en televisión que recuerdan a una moralina arcaica. No harían el mismo escándalo cuando ocurrió lo de Bullrich. Me parece exagerado".

Ojalá hubieran reaccionado así cuando nos endeudaban por 100 años, o cuando una diputada no iba a trabajar casi nunca y otra diputada le pegaba un cachetazo a un diputado frente a todas las cámaras... Se ve que besar una teta pensando que no había conexión es más grave. — María Rachid (@mariarachid) September 25, 2020

"Me parece que la suspensión está bien. Algunos declaraciones que están diciendo de expulsar a un diputado votado por el pueblo, nunca ocurrió que nadie propusiera expulsar a un diputado porque estuviera haciendo otra cosa en la sesión porque habría que expulsar a unos cuantos diputados", dijo.

Por último, señaló: "Está bien la suspensión, pero de ahí a otra cosa que responden a una conducta relacionada a la sexualidad cuando si hubiera sido una conducta relacionada a cualquier otra cosa no estarían hablando de expulsar a un diputado".

EuDr