El año pasado con la pandemia de COVID-19 se generó un incremento en la industria de los esports. En el aislamiento avanzó el número de personas que pudieron dedicarle más tiempo al gaming y los ingresos mundiales ascendieron a 947 millones de dólares, cifra que superaría los 1600 millones en tres años. Con este panorama, los deportes electrónicos dejaron de ser un mero entretenimiento en línea para pasar a ser una maquinaria, con crecimiento a nivel mundial y en la que existen, además, oportunidades de inversión no solo de marcas sino también de deportistas.

Números claves de la industria de los esports según la investigación de Juniper Research

En 2020, alcanzó una audiencia de 436 millones de usuarios (19 millones en Argentina).

Las distintas marcas invierten aproximadamente 4.000 millones de dólares por año.

En Argentina, las marcas invierten 500 millones de pesos de forma anual.

Alrededor de 600.000 dólares invierte una marca por año en Latam.

Aproximadamente 1 millón de euros invierte una marca por año en Europa.

Estas cifras demuestran por qué cada vez más marcas y deportistas famosos apuestan en los esports. El objetivo es diversificar su inversión en marketing, incursionando en nuevos mundos y estrategias. La manera de sustentar a una organización y equipo de esports se puede comparar con la de un club deportivo tradicional. También hay que destacar que el gaming se trasladó a los dispositivos móviles y esto, sin dudas, masificó su alcance porque ya no es necesario tener una pc de alta gama para poder disfrutar de los diferentes juegos que ofrece el mercado.

En declaraciones exclusivas con el programa “Post Match” de Peek Latam, Gonzalo Gonzo García, CEO y fundador de Furious Gaming, explicó cómo se maneja un club profesional de deportes electrónicos: “Lo primero, siempre, es que la empresa sea sustentable y que se pueda sostener. Invertimos en las bases, en el detrás de escena y después el resto tiene que venir solo. Si nosotros tenemos una empresa sana, funcionando bien, mejorando los ingresos y sumando nuevos patrocinadores, vamos a poder invertir más en todos los juegos en los que participamos”.

Además, en relación al tema, agregó: “Lo deportivo es importante, pero lo primordial de la empresa es justamente que funcione como tal porque si financieramente no está ordenada, lo deportivo pasa a un segundo plano. Si yo no puedo pagar un sueldo de qué me sirve ganar una copa, si les debo los sueldos a mis jugadores”. Por otra parte, en Juniper Research calculan que los deportes electrónicos moverán 3.500 millones de dólares en anuncios y derechos de retransmisión hacia 2025. Calculan un crecimiento del 70% en los próximos cuatro años.

Deportistas famosos como Paulo Dybala, jugador de Juventus y de la Selección Argentina, decidieron apostar en los esports. El futbolista es socio de Furious Gaming. Así también, podemos mencionar al tenista Diego Peque Schwartzman, el ex basquetbolista Fabricio Oberto, los ex jugadores Juan Sebastián Verón y Sergio Kun Agüero y al ex tenista Guillermo Coria, quienes ya hace tiempo se sumaron a la industria y cuentan con su propio equipo y organización que participa en las distintas competencias más importantes a nivel mundial, y cada vez deciden sumarse a más videojuegos.

