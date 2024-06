Preocupación por Ricardo Centurión: “No sé por qué desaparecí estos días”

Tras la gran incertidumbre que se vivió en Vélez Sarsfield ante la falta de noticias del mediocampista Ricardo Centurión, que desapareció durante más de 10 días, su exagente Eduardo Rossetto transmitió tranquilidad, asegurando que lo contactó y encontró “mejor de lo que pensaba”, pero reprodujo las alarmantes palabras del futbolista: “No sé por qué desaparecí estos días, hay veces que se me vuela el balero”.

"No sabemos nada de Centurión. Ricardo desapareció de un día para otro. Estamos muy preocupados y lo estamos intentando ubicar por Google Maps. Cortó el teléfono y no podemos localizarlo. Hace más de 10 días que desapareció", había expresado el presidente del "Fortín", Fabián Berlanga, despertando las alarmas sobre Centurión, quien atraviesa problemas de salud mental. Este jueves Eduardo Rossetto indicó que el ex Boca se estaba mudando y comentó: “Lo conozco desde que tenía 17 años. La relación transcurrió a lo largo del tiempo. En las vueltas de su azarosa y complicada vida siempre en algún momento cuenta con mi opinión o lo que puedo hacer. Y hoy hablé”.

“La verdad es que lo encontré mejor de lo que pensaba, con esa lucidez que tiene por momentos. Yo lo quiero y me sorprende a veces la claridad que tiene. Es un decidor de verdades como poca gente. No siempre está en condiciones de decirlas, pero es un tipo como poca gente en la sociedad, capaz de asumir las propias culpas”, comenzó el agente en diálogo con Equipo F, por ESPN. Luego citó al jugador, quien le habría confiado: “Tordi, te voy a decir la verdad. No me porté como te portas vos, pero no es que hice demasiados desastres”.

"Estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fijate qué podés hacer por mí"

Rossetto continuó citando a Centurión: “‘Qué querés que te diga, el presidente y el técnico conmigo se portaron impecables y yo no es que reclamo otra chance, porque capaz pueden decir que la desaproveché, pero hoy tengo ganas de vuelta, y estoy bien’. Fue una conversación fluida”, aclaró. Sobre su preocupante ausencia, precisó: “Textualmente me dijo: ‘No sé por qué desaparecí estos días, hay veces que se me vuela el balero, pero estoy bien y quiero volver a jugar. No sé si desaproveché la chance, fijate qué podés hacer por mí’”, pidió.

“Se lo dije a Ricardo, si él mismo me dice que Vélez se portó impecable y tiene razón, tengo que hablar con Vélez desde la sensatez, desde la posibilidad y la humildad de decirles que se portaron impecables y que no tengo nada para exigirles. Conociéndolo a Centurión y él conociéndome a mí, no voy a ir por la parte reglamentaria a exigir algo. Vamos a sentarnos a ver qué es lo mejor”, expresó Rossetto.

Por último, su exagente destacó que “no hay un compañero, en 13 años que tiene Centurión en Primera, que hable mal de él” y dio por ejemplo a Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago. “Los compañeros todos lo respetan y hablan de lo buena onda que es, lo correcto y la humildad con la que entrena y aporta al grupo”, cerró en comunicación con ESPN.

Berlanga reveló que Centurión sufre de "ataques de pánico"

Hace un mes, en una entrevista con el programa partidario "Vélez y su Mundo", el mandatario de la entidad de Liniers profundizó sobre la situación de Centurión y reveló que el jugador está luchando contra "ataques de pánico" que le impiden participar en los partidos. “Sabemos que los días previos, cuando hay una posibilidad de convocatoria, tiene un poco como de ataques de pánico, por llamarlo así”, dijo.

“Yo no soy médico para decirlo, pero es la sensación, termina teniendo una nana (sic), como bajándose del partido, porque es algo que después de tanto tiempo a él también le genera un tema corporal", explicó Berlanga. Centurión, de 31 años, lleva varios años sin encontrar regularidad en ningún club, de los que se termina yendo de mala manera por actos de indisciplina o ausencias a entrenamientos. Pese a que el dueño de su ficha es Vélez, el último club donde jugó fue Barracas Central. En "El Guapo" disputó solo 10 partidos, en los que solo pudo sumar una asistencia.

"A Centurión lo estamos ayudando, dándole todo lo que está a nuestro alcance para que pueda recuperarse y estar bien. Él está en eso, entrenando y tratando de volver a ser un jugador profesional como lo fue siempre. Así que estamos ayudándolo y ojalá que lo podamos lograr", indicó el entrenador de Vélez, Gustavo Quinteros.

El presidente del club también destacó el apoyo que están brindando al jugador para superar esta situación, incluyendo la asistencia de un profesional especialista en la materia. "Va a depender de él, nosotros estamos atrás, tratamos de mimarlo y que se sienta bien y cómodo. Hay un profesional especialista en la materia para que lo vaya guiando y ayude a sacarlo de este tema que es muy complicado", afirmó Berlanga.

El 1 de diciembre de 2023 Centurión dio positivo de cocaína en un control de tránsito en Villa Soldati. El futbolista había intentado escapar en su auto Mercedes Benz, pero la policía lo interceptó a pocas cuadras del lugar y en su auto halló también un cigarrillo de marihuana y un blister de clonazepam.

El 27 de septiembre de 2022, en diálogo con radio La Red, el futbolista expresó que tras la pandemia de COVID-19 se había sentido solo. "Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desaparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”, declaró.

ML