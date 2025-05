Los médicos del Garrahan presentaron una denuncia penal por la situación crítica del hospital

Los médicos y técnicos del Hospital Garrahan presentarán una denuncia penal contra las autoridades de ese centro de salud. La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), Norma Lezana, explicó que "ayer (por el lunes) se produjo una situación de zozobra en el Hospital frente a la Dirección. Las autoridades no están resolviendo los problemas que hay y que son producto de la situación salarial. Ya se fueron 200 médicos y los residentes están con un paro por tiempo indeterminado y sin guardia.

La profesional explicó en radio AM 530 que "los médicos de planta no llegan a cumplir la demanda. Son más de 500 camas. No hay respuesta de la Dirección ni del ministro (Mario) Lugones".

"Hubo situaciones bastante violentas y cuestiones de mucha inseguridad. Quedaron muy pocos médicos para la cantidad de pacientes que hay que atender", relato Lezana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Presentamos una denuncia penal porque nosotros tratamos a pacientes que corren riesgos porque no pueden ser atendidos en el momento adecuado", focalizó.

En el Día Mundial de la Salud, los trabajadores del Garrahan realizan una nueva protesta

Este martes, según anunció, "va a haber una asamblea de todos los sectores en el aula magna del hospital. Es necesario resolver el tema salarial. No se puede pretender que un médico viva por $700 mil. Nos están llevando a una situación límite. No se puede trabajar así. Y la dirección no hace nada. No deriva pacientes".

Noticia en desarrollo