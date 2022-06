Protestas y quejas por el nuevo sistema de estacionamiento, la respuesta del Gobierno de la Ciudad

Este miércoles 29 de junio entró en vigencia el nuevo sistema de estacionamiento medido en Ciudad de Buenos Aires, el cual dejó atrás los viejos parquímetros y se actualizó para pasar a cobrar el servicio de forma electrónica a través de una aplicación llamada Blinkay.

Si bien esto se presentó como una mejora para la comodidad de los ciudadanos y parecía que toda la información al respecto era clara, las quejas de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Felipe, la empresa que remolca autos mal estacionados STO dice que esto no corre porque no salió en el BO y/o porque no cambió la cartelería. Esas cosas le están emputeciendo la vida a muchos porteños. Te cuento por si quieren intervenir haciendo bien las cosas. — Jimena Worcel (@mmeJW) June 30, 2022

Me explicás cómo es que si uds están tan pendientes del estacionamiento, las multas y mandar grúas, hoy 200 micros podían estacionar en Figueroa Alcorta porque jugaba River??? — Mr Ming (@martin_seoane) June 26, 2022

Sara Stewart Brown, la ex esposa del periodista Jorge Lanata, también se sumó a las quejas y aseguró en su perfil de Twitter que "el STO (Sistema de Tránsito Ordenado) no se dio por notificado de que empezaba a regir el nuevo sistema". En su caso, Brown afirma que su vehículo fue acarreado a pesar de que estaba fuera del horario en el que se controlan los pagos.

Vieron que hoy empezaba a regir el nuevo sistema de estacionamiento en la ciudad? Bueno, el STO no se dio por notificado, recién me llevó el auto la grúa y no terminé como Bombita de milagro. El nuevo estacionamiento medido es hasta las 20 cuando antes era hasta las 21. — Sara Stewart Brown (@Kiwita) June 30, 2022

"Dejé el auto 20:05 en un lugar permitido, la grúa me llevo el auto y me dijeron que fue porque 'todavía no salió en el Boletín Oficial' y después agregó 'hasta que no cambie la cartelería sigue todo igual vos tenés que respetar los carteles'", expresó molesta por la situación.

"No se acarrea ningún auto por el estacionamiento medido", explicaron al respecto desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de GCBA en diálogo con PERFIL y remarcaron que "todos los levantamientos se realizan por problemas de convivencia vial".

Sin embargo, desde la entidad aclaran que "desconocen si este fue el caso de Sara Brown" y enfatizan en que no desmienten sus declaraciones ya que no están al tanto de los detalles de la situación por lo que no pueden pronunciarse al respecto.

Cabe recalcar que, junto al cambio del sistema de cobro, también se modificó el horario en el que rige el estacionamiento medido, el cual pasó a ser de lunes a viernes de 8 a 20hs (una hora menos que antes) y sábados de 8 a 13hs. Siendo esta una de las cuestiones expuestas por los usuarios, como consecuencia de la "convivencia de cartelería".

Cómo interpretar la cartelería y dónde está el QR

"Cuando convive la cartelería es porque tanto los parquímetros como la cartelería vieja se están retirando de a poco", señalaron desde la Secretaría, pero aseguraron que "toda la cartelería vieja tiene el sticker aclaratorio".

Stickers pegados en los viejos carteles y parquímetros para anunciar los cambios en el estacionamiento medido.

Dichos stickers indican que cambiará el sistema de estacionamiento medido y brindan un QR que puede ser escaneado para obtener más información al respecto.

"A veces es difícil saber dónde estacionar y dónde no", reconocieron y recordaron que, en caso de tener dudas, es posible escribirle Boti, el chatbot de la Ciudad (1150500147), para consultar en qué calles está permitido dejar los vehículos.

Para concluir, desde la Secretaría también aclararon que, a pesar de que en caso de no abonar el estacionamiento se debe aplicar una multa, "en estos días no se está poniendo el foco en la infracción" y que incluso se podrán encontrar agentes en los lugares cercanos para solicitar asistencia con el nuevo sistema-

