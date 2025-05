"Operativo Stitch”: recuperaron un peluche robado a una nena en un insólito operativo policial

En la ciudad misionera de Puerto Iguazú, una nena de seis años recuperó a su querido muñeco de peluche tras un operativo policial que incluyó cámaras de seguridad, viralización en redes sociales y la participación activa de su comunidad. La historia conmovió a los vecinos y tuvo un final feliz.

Para Vanesa, madre de Delfina, no hubo dolor más grande que ver a su hija llorar la ausencia de su compañero más fiel: un muñeco de peluche de Stitch, el personaje de Disney, vestido con la camiseta de River y un pantalón corto negro.

El robo ocurrió el viernes 2 de mayo por la noche, mientras descargaban mercadería en el local de una amiga. “Delfina apoyó su campera y a Stitch. Entramos cosas y fueron literalmente dos segundos que pasa este señor, se fija que nadie mire y se lo lleva”, relató Vanesa. Recién al regresar a casa, luego de cenar en lo de una amiga, notaron que el muñeco ya no estaba.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Justicia activa un operativo contra la piratería de fútbol: las transmisiones ilegales de partidos serán bloqueadas en tiempo real

Las primeras búsquedas fueron infructuosas. Recién el lunes Vanesa accedió a cámaras de seguridad de los vecinos. En una de ellas se ve a un hombre con chomba rayada y gorra de lana que, tras observar a su alrededor, se lleva el peluche.

Con esa imagen en mano, Vanesa difundió el caso por redes sociales. En poco tiempo los posteos se hicieron virales en Puerto Iguazú, una ciudad donde viven unas 75 mil personas y donde “todo el mundo la conoce a Delfina por Stitch”.

“La policía se enteró por la difusión en redes sociales. Fueron y lo recuperaron”, sostuvo la madre de Delfina, que llevaba a su peluche “a todos lados, desde la iglesia hasta las actividades extras de la escuela”.

La Policía de Misiones bautizó el procedimiento como “Operativo Stitch”. Gracias al análisis de las grabaciones y al trabajo de la división de ciberdelito, lograron identificar al autor: un hombre de 46 años con antecedentes de pequeños hurtos.

“En las redes se vio que era una persona que robaba todo. La gente decía eso. Sabemos que es mano larga. Ya una persona lo había frenado cuando vio las imágenes y dijo que lo iba a devolver”, describió Vanesa. Finalmente fue la policía quien lo atrapó.

En una de las imágenes del posteo aparecía un conejo de un familiar de Delfina. La policía me dijo si era importante el conejo porque solo encontraron a Stitch, pero no al conejo”, recordó, con gracia, Vanesa, y aclaró que ese otro animalito de juguete no había sido robado.

“Lilo & Stitch” y “Misión Imposible” batieron récords de taquilla para Disney y Paramount

“Estamos agradecidas a la policía. Delfina los llama 'los investigadores´. Sabemos que hay situaciones diez veces peores, pero le tocó a mi hija, se ofrecieron y por suerte recuperamos a Stitch”, expresó la mujer.

La alegría de Delfina por el reencuentro con "Stich"

Durante los días que Delfina estuvo separada de su peluche le regalaron dos muñecos similares, pero la niña sabía que no era lo mismo y sentía que le faltaba compañero.

El reencuentro fue tan emotivo como esperado. A Delfina le habían regalado otros dos peluches similaires mientras tanto, pero “sabía que no eran su Stitch”. Cuando los oficiales llegaron a su casa con el muñeco en la mano, volvió la sonrisa. “Después de un intenso lavado, volvió a dormir con él y a llevarlo a todos lados”, contó su madre, aliviada.

Ahora, con la nueva versión de “Lilo y Stitch” en cartelera, Delfina puede volver a mirar su película favorita acompañada de su viejo amigo.

LT