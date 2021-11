Quién es Marcelo Saín, el polémico exministro de Seguridad que integrará el equipo de Aníbal Fernández

El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, procederá a integrar el equipo de Aníbal Fernández en la cartera de Seguridad bajo el cargo de asesor de criminalidad. El nuevo puesto le fue otorgado luego de ser destituido de dos cargos.

Dicha designación produce cierto asombro si se tiene en cuenta que Saín fue reemplazado como titular del ministerio de Seguridad provincial y removido de su cargo como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

En ambos casos, su separación estuvo justificada por el "mal desempeño" de sus funciones. El actual funcionario protagonizó dos episodios que marcaron su trayectoria: la divulgación de un reprochable mensaje de voz y actos de "proselitismo" político.

Marcelo Saín, destituido en Santa Fe, se sumará al equipo de Aníbal Fernández

¿Quién es Marcelo Saín, el nuevo asesor de criminalidad?

Marcelo Saín es licenciado en Ciencias Políticas y experto en temas relacionados a la seguridad.

Saín nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2 de enero de 1965. Es Licenciado en Ciencias Políticas y experto en temas de seguridad. Desempeñó el cargo de Viceministro de Seguridad bonaerense entre julio de 2002 y enero de 2003.

En su mandato, fue muy crítico respecto de las mafias dentro de la Policía. Tras haberse desempeñado como funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se incorporó al partido que conduce Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

Durante las legislativas de 2011, logró acceder a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ocupó una banca hasta 2015. Cuatro años después, en 2019, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lo designó ministro de Seguridad.

El exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe junto al entonces presidente Néstor Kirchner.

En el mes de marzo del presente año, Perotti decidió reemplazarlo por Jorge Lagna. La sustitución estuvo ciertamente justificada. Durante aquel mes, Saín se había vuelto el foco de la polémica tras la difusión de un audio de WhatsApp.

En el mensaje de voz, Saín expresaba: "Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños y no están ni cerca. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro".

"Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos...", completó. En otro tramo, Saín apuntó a los policías de Santa Fe y dijo: "Son unos negros pueblerinos".

Saín se desempeñó como diputado de la Provincia de Buenos Aires, tras formar parte del partido de Martín Sabatella.

Finalmente, en los últimos segundos del audio que recorrió las redes sociales, remarcó: "Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja. A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes".

En su momento, el funcionario admitió que era él quien hablaba y aclaró que las declaraciones tenían más de un año. Acto seguido, emitió su correspondiente descargo, un pedido nuevamente de disculpas y señaló que estaba dirigido a "personas que no trabajan".

Tras su remoción, se instaló como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, cargó del que sería también destituido el jueves 4 de noviembre, bajo determinación de la legislatura provincial y por 50 votos favorables.

El ex integrante del Ministerio de Público de la Acusación junto al gobernador Omar Perotti.

Entre los motivos de su remoción, la resolución sostenía que el ahora nuevo asesor en Seguridad realizó un "mal desempeño" de sus funciones. Esto último se vio relacionado con un acto de "proselitismo" político que éste emprendió a través de sus redes sociales.

La denuncia y el pedido de investigación sobre Saín habían sido presentados el 10 de agosto por el senador radical Lisandro Enrico, quien sostenía que llevaba a cabo expresiones de contenido proselitista en sus redes sociales y su blog personal.

Enrico remarcó que, como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, se "dedicada a agraviar a las instituciones democráticas de la provincia y a los funcionarios y representantes electos por los santafesinos”.

Asimismo, agregó que compartía notas o comentarios críticos sobre políticos a los que considera “sus enemigos”, y que, además, hacía eco de fuertes críticas impersonales hacia todos los funcionarios del gobierno santafesino, excepto contra Perotti.

JFG / ED