Audios, egos y traiciones: la pelea oculta entre Sain, Perotti y el jefe de la policía de Rosario

por Andrés Fidanza

La relación entre el ministro de Seguridad y el jefe de la policía está completamente rota. Son dos funcionarios experimentados, de un perfil tan alto como sus temperamentos. Se trata de Marcelo Saín y Víctor Sarnaglia. Desde hace semanas que Saín ni siquiera le dirige la palabra a Sarnaglia. El vínculo empeoró en las últimas horas, a raíz de la difusión de un audio de whatsapp que el ministro de Santa Fe les había mandado a los jefes regionales de la policía.

Esa lista de 23 agentes incluía a la máxima autoridad de la fuerza de seguridad provincial: Sarnaglia. Saín no tiene ninguna duda sobre quién filtró el mensaje. En el audio, el ministro de Omar Perotti les anticipaba los problemas que generará la flexibilización de la cuarentena, anunciada por Alberto Fernández. Sarnaglia niega haberlo hecho circular.

Según le comentó Saín a los policías, será "muy difícil de controlar en el sentido estricto como hemos venido haciendo cuando era estricta y las infracciones estaban muy claras y las excepciones muy acotadas".

El malestar de Saín, sin embargo, no está dirigido exclusivamente contra Sarnaglia. Le apunta también al gobernador Perotti, por no tomar partido en la pulseada y mantener un diálogo directo con el jefe policial. Ex comisario, Sarnaglia se había retirado en 2006. Pero tras desbancar al socialismo, que gobernó la provincia durante doce años, el peronista Perotti lo tentó para conducir la fuerza. A fines de 2019, Saín apoyó la decisión. Pero el vínculo entre ambos se deterioró rápidamente. “Sarnaglia representa apenas el 10 por ciento de la gestión de seguridad: sólo maneja patrulleros, pero quiere más”, se quejó en privado el ministro días atrás.

“La impresión, me decía Perotti, es que todos los gobiernos provinciales han quedado como pelotudos, la gente no le ha dado bola a la cuarentena”.

La pelea excede una puja de egos. Sain armó tres proyectos de ley vinculados a la seguridad en la provincia. Los presentará en breve. O al menos intentará que los impulse el Ejecutivo. Saín condiciona su continuidad en el cargo a que Perotti lo apoye. El trazo grueso de los proyectos busca reafirmar la conducción civil de la policía. Se trata de una tendencia que había Saín ya había introducido al comienzo de su gestión, antes de la explosión de la pandemia.

De arranque, el ministro (fundador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2005, bajo presidencia de Néstor Kirchner) separó el área de Asuntos Internos de la policía. También organizó una Agencia de Investigaciones criminales que se mueve por fuera del radar de Sarnaglia.

Pero el punto más alto del choque entre ambos dirigentes llegará en los próximos días. ¿Por qué? Saín está a punto de presentar una denuncia judicial contra una red de narcos-policías, presuntamente apañada por Sarnaglia. De concretarlo, Perotti se verá casi forzado a tomar una decisión. El equilibrio interno del oficialismo, en una provincia que arrastra graves problema de inseguridad y crimen organizado, se encuentra al borde del abismo. El desgobierno podría favorecer el crecimiento del delito callejero y hasta de los motines carcelarios. Hechos ya ocurridos en Santa Fe.

"Les voy a adelantar una opinión que es más política y que comparto con mis compañeros de trabajo; esta decisión de ayer (por el domingo) del presidente fue, a mi entender, muy a disgusto, si lo notaron. Está muy forzado por factores de poder y por encuestas que, intuyo yo, al no haber tanta cantidad de muertos, hay una sensación en la población de que esto no tiene sentido", opinó Saín en el chat filtardo.

“El gobierno está tratando que ese ánimo social no se convierta antigobierno que de hecho va a ocurrir, porque nosotros tenemos un sueldo garantizado. El grueso de la gente no, por eso hay que ser muy comprensible con los ciudadanos", les comentó a los comisarios. “La impresión, me decía (Omar) Perotti, es que todos los gobiernos provinciales han quedado como pelotudos, que la verdad es que la gente no le ha dado bola a la cuarentena”, dijo.

Los proyectos de ley que apura Saín son tres: “Control del sistema policial de la Provincia”; de “Seguridad Pública”; y una reforma integral “del Sistema Policial”. Su plan es potenciar los controles sobre la fuerza: pretende que el “procedimiento disciplinario para faltas graves y muy graves se lleve a cabo por funcionarios del Ministerio de Seguridad, en un organismo externo e independiente del sistema policial; y que sólo las faltas menores y cotidianas se diriman al interior de la policía, garantizando que los jefes policiales cuenten con una herramienta de sanción para el correcto funcionamiento operativo”.

También impulsa “un nuevo esquema de formación y capacitación en seguridad y, particularmente, policial; la coordinación con los actores locales en un espacio institucional claramente definido”. Saín a su vez aspira a reemplazar la ley orgánica de la policía, sancionada en 1975. El ministro quiere establecer nuevos criterios de organización y ascensos.