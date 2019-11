Quién fue Larrabure y porqué su mención en un acto provocó el despido de un marino

El 11 de agosto de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) atacó la fábrica militar de Villa María en Córdoba y secuestró al coronel Argentino del Valle Larrabure, subdirector de la fábrica, a quien mantuvieron en cautiverio, por más de un año en condiciones infrahumanas.

El militar fue encerrado en una celda ubicada en la calle Garay 3254, en el barrio Bella Vista, en Rosario, donde pasó los 372 días que duró su secuestro. Era un cuarto subterráneo de un metro de ancho por dos de largo, sin ventanas, con luz artificial permanente, con un inodoro de plástico. “Asmático, sufrió las consecuencias de un ambiente húmedo y el desgaste psicológico de ese cautiverio cruel”, describió el escritor Sergio Bufano en una columna que publicó PERFIL.

En agosto de 1975 fue encontrado su cadáver en una zanja, envuelto en una sábado y una frazada. Pesaba poco más de 40 kilos. La causa judicial que investigó su muerte no logró determinar fehacientemente las razones del deceso de Larrabure.

Por qué los delitos del ERP no son de lesa humanidad

En 2007 su hijo, Arturo Larrabure, solicitó la reapertura de la causa y la calificación de su muerte como delito de lesa humanidad. A su vez solicitó la condena de Luis Mattini, antiguo dirigente del PRT-ERP, ya que los crímenes de esa categoría son imprescriptibles.

La solicitud llegó a manos de la Cámara Federal de Rosario en 2018, donde rechazaron la presentación de Arturo Larrabure. El tribunal declaró “que el hecho fáctico analizado no es un delito de lesa humanidad, por no reunir los requisitos típicos para ser considerado como tal”.

Para configurar así este tipo de crímenes deben ser cometidos por un “agente estatal o no estatal pero equiparado a tal; que tenga poder sobre cierto territorio; y que el ataque sea contra la población civil en el marco de un plan generalizado y sistemático”.

No obstante, el tribunal destacó que nada de lo reflexionado desmerece “lo sufrido por sus familiares, camaradas y amigos”. El coronel es “sin duda una víctima, por qué no un mártir y hasta si se quiere un héroe. Pero aun así […] no corresponde sea tratado como un ‘Crimen de Lesa Humanidad’”.

La figura de Larrabure tomó relevancia en estos días debido a un fallo judicial que ordenó al Estado indemnizar al capitán de fragata Marcelo Toulemonde por ser echado de la Armada en 2012, luego de que su esposa gritara en un acto y frente a Cristina Fernández de Kirchner el nombre de "Larrabure".

Grupo pro militar escracha a testigos de juicios

El hecho tuvo lugar en diciembre de 2007 durante un acto realizado ese año, en el que los hijos de Toulemonde y de su esposa Mónica Liberatori recibían su sable. La ex presidenta, que recién asumía su primer mandato, aseguraba en su discurso que los militares habían tomado las armas contra el pueblo, entonces la esposa del capitán gritó: "¿Y Larrabure?".

"Fue ahí cuando me surgió gritar el apellido de Argentino del Valle Larrabure, porque el discurso era recibido por chicos de 21 años que no tienen nada que ver con la historia", explicó días después del hecho Liberatori. "Para distinguir quién había gritado ese día, movilizaron todo el aparato de inteligencia hasta que dieron con mi esposo y le preguntaron si había sido su esposa quien había gritado", añadió.

Tras este incidente, el jefe de Inteligencia de la Armada le comunicó a Toulemonde que habían identificado a su señora como la persona que hizo la pregunta. El polémico pase a retiro del capitán Toulemonde tuvo lugar finalmente en 2012.

MS/ CP