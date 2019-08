Amalia Granata le respondió al hijo de Alberto Fernández: "Quiere ponerse las plumas"

Amalia Granata, diputada provincial electa de Santa Fe, escribió un polémico mensaje esta semana en su cuenta de Twitter en referencia a la salud de Florencia Kirchner tras las elecciones, lo que causó el repudio de decenas de usuarios. "Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor", retwitteó la exmodelo tras el resultado de la dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias. Entre los que le respondieron se encontraba Estanislao, el hijo del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. "Hacer chistes sobre la salud de una persona siendo diputada. MUY DE 4TA", aseguró el joven, en un tweet que obtuvo unos 9.000 "me gusta".

Luego del cruce en redes, la exmodelo no se quedó callada y salió a contestar desde Pamela a la tarde, el programa de Pamela David, que se emite por la tarde en América. "Estamos en un país en democracia y uno puede tuitear lo que se le parezca. Lo hice como una humorada. Y no tanto. Si esta señora asume como vicepresidenta, acuérdense que el 10 de diciembre está la hija ahí aplaudiendo, recuperada y sana. Es una humorada en doble sentido", afirmó.

La legisladora usó una polémica frase para referirse al hijo del candidato, que se dedica al drag y al cosplay: "Busca fama poniéndose las plumas para protagonizar Vedettisima. Él me contestó a mí. Yo he escuchado decir barbaridades a su padre sobre Cristina y hoy políticamente son lo mejor que nos pasó en la vida... Debería revisar lo que pasa en su familia antes de hablar de otros".

El mensaje del hijo de Alberto Fernández y la ironía sobre los '90

La respuesta del joven no se hizo esperar. "Amalia Granata gran defensora de las dos vidas y del 'con mis hijos no te metas' no tuvo ningún problema en meterse con la hija de Cristina ni con meterse conmigo por ser 'hijo de'. Otra prueba de la doble moral que maneja esta gente. Otra prueba de la hipocresía que manejan", escribió en sus redes sociales. Estanislao aseguró, en lenguaje inclusivo, que Granata "es la cara visible de la hipocresía de esta sociedad" y que no iba a tolerar "nunca" que una persona con un cargo político "se meta con le hije de nadie".

Still, no se tienen que meter con su hija ni con su familia. Ellxs no juegan el juego que juega ella y si ella lxs mete es un problema de ella, no de ellxs. No esta bueno. https://t.co/lzAupowSlM — 👽 𝕷𝖆 𝕰𝖝𝖙𝖗𝖆ñ𝖆 𝕯𝖆𝖒𝖆 👽 (@dyhzyx) August 13, 2019

"Amalia Granata diciendo que yo quiero ser vedette igual fue la cerecita del postre pues #LLEGUÉ. ALSO el tono totalmente homofóbico y transfóbico con el que Amalia Granata dice 'quiere ser vedette y ponerse las plumas'. Si hubiese sido un heterocis más no hubiese usado la palabra vedette y hubiese dicho 'solo busca fama', se los aseguro", sostuvo.

Por último, Fernández hizo referencia a las agresiones que habría recibido la hija de Granata de parte de usuarios luego de que se hiciera público el cruce. "Otra cosa, no se metan con la familia de Amalia Granata, ni con su hija, ni con su marido, ni nadie. Ellxs no juegan el juego de la política. Si van a criticarla critíquenla a ella por las cosas horribles que dice y hace. No jueguen el mismo juego que juega ella", concluyó el joven.